donderdag 11 januari 2024 om 08:40

Nederlandse teamsprinters na nieuwe Europese titel: “Eén van onze beste races in Apeldoorn”

De Nederlandse teamsprinters maakten hun favorietenrol nog maar eens waar, nu op het Europees kampioenschap baanwielrennen. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en afmaker Jeffrey Hoogland reden woensdagavond in Omnisport Apeldoorn naar een zesde Europese titel in zeven jaar tijd.

In de kwalificatie reed Tijmen van Loon nog in de plaats van Hoogland, maar tijdens de finalesessies zette Nederland wel de A-ploeg in. Het ervaren drietal wist zich vervolgens met overmacht te plaatsen voor de finale om het goud. In die finale bleek tegenstander Frankrijk ook geen partij voor The Bullet Train uit Nederland. Van den Berg, Lavreysen en Hoogland reden op overtuigende wijze naar een zesde Europese titel op de teamsprint.

Na afloop waren de hoofdrolspelers uiteraard erg blij met een nieuwe (internationale) titel. “We hebben hier iets heel moois neergezet voor eigen publiek. Dit was een van onze beste races ooit in Apeldoorn”, vertelde Lavreysen in gesprek met de NOS. “We hebben een heel mooie finale gereden. De dichtheid is deze week heel hoog en met deze omstandigheden rijden we volgens mij een baanrecord. We hebben zeer mooie tijden gereden.”

“We hebben iets moois neergezet. Iedere ronde wisten we weer wat harder te rijden. We hebben tussendoor ook goed geanalyseerd, mooie stappen gemaakt en uiteindelijk ook een mooie finale gereden”, aldus Lavreysen, die echter nog wel ruimte ziet tot verbetering. “Ik denk dat het nog veel harder kan.”

Van den Berg mikt op wereldrecord

Van den Berg, die verantwoordelijk is voor de start, hoopt de lat ook nog hoger te leggen en experimenteert dan ook met een zwaarder verzet. “Ik ben een nieuwe weg ingeslagen en blij met de progressie die geboekt is”, zei hij na de gewonnen finale. “Ik wil de jongens op de Spelen nog wat sneller afzetten. Ik wil onder het wereldrecord (16,94 seconden, red.) voor de eerste ronde. En het mooie daarvan is: als ik mijn doel haal, heeft dat ook een positief effect op het team.”