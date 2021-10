Nederlandse rensters raken wereldrecord teamsprint kwijt aan Duitsland

Nederland is het wereldrecord op het onderdeel teamsprint kwijtgeraakt. Op het WK baanwielrennen in Roubaix waren de Duitse teamsprintvrouwen met een tijd van 46.511 seconden nipt sneller dan de Nederlandse dames.

Op het voorbije EK baanwielrennen zetten Shanne Braspennincx, Kyra Lamberink en Steffie van der Peet een nieuw wereldrecord neer: 46.551 seconden. Daarbij moet opgemerkt worden dat de teamsprint voor dames pas sinds vorig jaar met drie rensters wordt gereden, in plaats van met twee.

Die tijd van Nederland is ruim twee weken later alweer uit de boeken. Duitsland, met Emma Hinze als slotrenster, klokte in de kwalificaties van het WK na drie rondjes een tijd van 46.511 seconden. Daarmee was het land vier honderdsten van een seconde sneller dan het oude wereldrecord.

Nederland niet op WK

Europees kampioenen Braspennincx, Lamberink en Van der Peet komen zelf niet in actie op het WK. De UCI besloot namelijk dat Europees kampioenen alleen welkom zijn op het WK als hun land heeft voldaan aan de regel om aan minstens een wedstrijd uit de Nations League te hebben deelgenomen, en dat is niet gebeurd door Nederland en de KNWU.

🚨 WORLD RECORD 🚨

46.511 ⏱

Germany 🇩🇪

Women's Team Sprint 🔥

With the Women's event now featuring three riders, we expect it to be just the start of some very fast times! #Roubaix2021 | @TISSOT pic.twitter.com/JAaZGhCOIO

— UCI Track Cycling (@UCI_Track) October 20, 2021