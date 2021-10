Teamsprintsters ontbreken door UCI-regel op WK baanwielrennen

De Nederlandse teamsprintsters, die vorige week nog glansrijk de Europese titel wisten te veroveren, zijn er later deze maand niet bij op het WK baanwielrennen. De teamsprintsters zijn het slachtoffer van een UCI-regel.

De internationale wielerunie houdt vast aan de regel dat kampioenen alleen welkom zijn als hun land heeft voldaan aan de eis om aan ten minste één wedstrijd uit de Nations Cup te hebben deelgenomen. Dat is niet gebeurd en dus zijn de teamsprintsters er eind oktober niet bij op het WK in Roubaix. Ook Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik, de kersverse Europese kampioenen op de koppelkoers, ontbreken door deze regel op het WK.

Directeur Thorwald Veneberg van de Nederlandse wielerunie KNWU lichtte de rensters en renners dinsdagochtend in. “We hebben lange discussies gevoerd met de UCI, maar ze houden vast aan hun standpunt”, klinkt het in gesprek met Nu.nl. Het is een bittere pil voor teamsprintsters Shanne Braspennincx, Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet, die op het EK in Grenchen nog uitstekend op dreef waren.

Teamsprinters zijn er wel gewoon bij

Ook de Nederlandse teamsprinters leken aanvankelijk te kunnen fluiten naar WK-deelname, maar later kwam er toch goed nieuws. Omdat de sprinters op het wereldkampioenschap van 2020 in Berlijn wereldkampioen werden, mogen zij op het komende WK starten omdat zij de titelverdedigers zijn. Dat kreeg WielerFlits eind september bevestigd.

Om op het WK baan te mogen starten, was een van de eisen van de UCI om aan minstens een van de Nations Cup-wedstrijden mee te doen. De KNWU heeft er bewust voor gekozen dat, mede vanwege de coronapandemie, niet te doen en dus mag Nederland maar een beperkt aantal renners sturen. Bij de mannen gaat het om twee renners op het sprinttoernooi en een renner op de keirin, de kilometer tijdrit, het omnium, de puntenkoers en de scratch. Bij de vrouwen mag Nederland een renster sturen voor de sprint, keirin, omnium, puntenkoers en scratch.

De wereldkampioenschappen baanwielrennen vinden van 20 tot en met 24 oktober plaats in Roubaix.