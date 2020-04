Nederlandse profs met diabetes extra voorzichtig door coronavirus zondag 12 april 2020 om 14:17

Het profpeloton telt met Brian Kamstra (26) en Gerd de Keijzer (26) twee Nederlandse renners met diabetes type-1. Zij zijn daardoor extra kwetsbaar voor het coronavirus. Hun ploeg Novo Nordisk, een Amerikaans ProTeam, trok zich al vroeg terug toen het virus uitbrak. “Ik had mij in deze periode graag willen laten zien in klassiekers als de Brabantse Pijl”, zegt Kamstra tegen Trouw.

Novo Nordisk is een ploeg met louter renners met diabetes. Het team is een manier om de ziekte, ook wel suikerziekte, internationaal onder de aandacht te brengen. Met de huidige situatie in de wereld weten Kamstra en De Keijzer maar al te goed dat ze voorzichtig moeten zijn. “Bij mij is mijn hele lichaam ontregeld als ik griep heb. De insuline die wij spuiten wordt dan heel slecht opgenomen”, aldus Kamstra.

“Van de andere kant: ik heb nu al vijf jaar geen griep meer gehad, terwijl ik toch veel reis en bovendien heel erg op mijn eten moet letten. Daardoor zou ik vatbaarder voor virussen moeten zijn, maar dat lijkt mee te vallen”, vertelt hij. Kamstra weet dat Novo Nordisk niet zomaar haar renners weer de weg op stuurt als er besmettingsgevaar is. “Er moet nergens in de wereld meer een risicogebied zijn voordat we weer kunnen gaan koersen, vind ik.”

De Keijzer: “Ik wil echt niet op de ic belanden”

Wat Kamstra in Nederland nog kan, is voor zijn landgenoot en ploeggenoot De Keijzer niet mogelijk: buiten trainen. Hij woont aan de Spaanse kust en daar is al wekenlang een lockdown van kracht, ook voor sporters. “Dat betekent thuis trainen op de hometrainer”, legt De Keijzer uit. “Mijn boodschappen doe ik nu ook één keer per week, volledig ingepakt, met mondkapje op. Want ik wil echt niet op de ic belanden. Dan is het einde carrière. Ik ben nu eenmaal vatbaarder voor corona.”