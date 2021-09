Nederlandse mountainbiketitels voor Milan Vader en Anne Tauber

Milan Vader is in Sittard, op het Watersley Sports & Talentpark, overtuigend Nederlands kampioen mountainbike geworden. Het is voor de derde keer op rij dat de toekomstig renner van Jumbo-Visma dat kunstje flikt. Anne Tauber eiste de titel op bij de vrouwen.

Vader reed al vroeg weg bij de concurrentie. Nummer twee David Nordemann kwam uiteindelijk op bijna twee minuten achterstand over de streep. Het brons ging naar Bas Peters, die ruim vijf minuten verloor op de winnaar.

Eerder op de dag was Anne Tauber de beste bij de vrouwen. Na bijna anderhalf uur was ze in Sittard twee minuten sneller dan Sophie von Berswordt. Het brons was voor Lotte Koopmans. Eerder al had Anne Terpstra zich afgemeld omdat ze mentaal niet klaar was om aan de start te verschijnen.

Bij de beloften-vrouwen won Puck Pieterse het goud, voor Hannah van Boven en Rosa van Doorn. Pim Ronhaar greep de beloftentitel bij de mannen, door Luke Verburg en Niek Hoornsman met ruim verschil voor te blijven.