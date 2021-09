Anne Terpstra past voor NK mountainbike: “Ik ben er mentaal niet klaar voor”

Anne Terpstra staat dit weekend niet aan de start van het NK mountainbike. Naar eigen zeggen is de Nederlandse mountainbikester er “mentaal niet klaar voor.” Vorige maand eindigde Terpstra nog als tweede op het WK mountainbike in Val di Sole.

Op Instagram doet Terpstra haar verhaal: “Het doet pijn om te zeggen dat ik er dit weekend niet bij ben om te proberen mijn nationale titel te verdedigen. Het was een lang en zwaar seizoen en al op het EK, het WK en in Lenzerheide had ik moeite om me mentaal klaar te stomen. Alhoewel jullie dat waarschijnlijk niet gezien hebben door mijn tweede plaatsen op de kampioenschappen en de zesde plaats in Lenzerheide. Ik was ver van mijn beste mentale gesteldheid af in Lenzerheide. De race heb ik uitgereden voor mijn ploeggenoten, terwijl ik het vuur en het plezier even niet meer in me kon vinden. Dit is niet hoe ik mij wil voelen op de fiets.”

Een pauze is nu even nodig, zegt ze. Om zichzelf weer op te laden voor wat nog komen. “Sorry voor de Nederlanders die er naar uitkeken om me te zien in eigen land. Ik mis de windmolens, de fietspaden en de pannenkoeken, dus ik ben er zeker van dat ik het deze winter of volgend jaar zal goed maken”, eindigt ze.

