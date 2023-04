Nederlandse Mareille Meijering verlaat het zinkende Zaaf-schip

Mareille Meijering is vertrokken bij de noodlijdende vrouwenploeg van Zaaf. De 28-jarige Nederlandse reed de eerste maanden van dit seizoen voor het Spaanse team, dat in financiële problemen verkeert en salarissen niet of nauwelijks uitbetaalt. Nu heeft Meijering zelf besloten te vertrekken bij het team.

Zaaf is een vrouwenploeg die met grootste plannen een UCI-licentie aanvroeg voor dit jaar. Dat werd onderstreept met het aantrekken van kopvrouw Audrey Cordon-Ragot, de kampioene van Frankrijk. Maar nu mogen rensters op zoek naar een nieuwe werkgever. Daar heeft de UCI goedkeuring voor gegeven, omdat er veel klachten zijn binnengekomen over het niet uitbetalen van salarissen.

Normaal gesproken mogen tussentijdse transfers pas vanaf 1 juni, maar de internationale wielerunie heeft vanwege de gemelde klachten groen licht gegeven om nu al een overstap te maken naar een ander UCI-team.

Meijering, die tiende werd in de UAE Tour voor vrouwen, is ook vertrokken, maar niet naar een ander UCI-team. Zij sluit zich aan bij de Drentse wielerclub WV De Kannibaal. “Helaas is het avontuur bij Zaaf niet uitgedraaid als gehoopt en verwacht”, reageert ze. “Desondanks ben ik heel dankbaar voor alle kansen die ik heb gekregen en de geweldige mensen die ik heb ontmoet.”

