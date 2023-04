Nederlandse en Belgische teams present in Tour of Norway

De Tour of Norway heeft de deelnemende teams bekendgemaakt voor de eerstvolgende editie (26-29 mei) van de rittenkoers. Met Jumbo-Visma en Team DSM staan er twee Nederlandse ploegen aan het vertrek. Alpecin-Deceuninck, Intermarché-Circus-Wanty en Team Flanders-Baloise zijn de teams van Belgische makelij.

De organisatie van de Tour of Norway (2.Pro) kan dit jaar rekenen op de aanwezigheid van acht WorldTeams. Het gaat, naast Jumbo-Visma, Team DSM, Alpecin-Deceuninck en Intermarché-Circus-Wanty, om Trek-Segafredo, INEOS Grenadiers, EF Education-EasyPost en BORA-hansgrohe. Soudal Quick-Step schittert dan weer door afwezigheid. De Belgische formatie won vorig jaar de ronde met Remco Evenepoel, maar er is nu dus niet bij.

Team Flanders-Baloise, Human Powered Health, Uno-X, Green Project-Bardiani CSF-Faizanè, Tudor Pro Cycling, Caja Rural-Seguros RGA en Q36.5 Pro Cycling zijn de ProTeams met een uitnodiging. Met Saint Piran, Team Coop-Repsol, Leopard Togt staan er ook drie continentale teams aan de start, net als een Noorse selectie.

De Tour of Norway begint dit jaar met een proloog met finish op Mount Fløyen, waar Tom Dumoulin en Annemiek van Vleuten in 2017 goud wonnen op het WK tijdrijden. Op de tweede dag staat de langste etappe (206,7 km) gepland van Jondal naar Hovden. De derde etappe trekt van Valle naar Stavanger, wat in Nederland toch vooral bekendstaat als schaatsstad. De slotdag vindt ook plaats in Stavanger, waar in de slotfase drie keer de Grisabakken (600 meter aan 8,2%) gepland staat.

