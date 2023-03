Proloog Tour of Norway op klim waar Dumoulin en Van Vleuten wereldkampioen werden

De Tour of Norway heeft gekozen voor een opvallende locatie voor de proloog. In Bergen zal de finish namelijk liggen op Mount Fløyen, waar Tom Dumoulin en Annemiek van Vleuten in 2017 het goud wonnen op het WK tijdrijden. Het is voor het eerst dat de koers terugkeert op die klim.

In totaal is de proloog 7,4 kilometer lang. Na een aanloop van 4 kilometer volgt de klim van 3,4 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 9%. Op het steilste deel tikt de weg de 17% (!) aan. Daar wordt in de avonduren gereden, met de finish van de laatste renner rond 20.00 uur.

Op de tweede dag staat de langste etappe (206,7 km) gepland van Jondal naar Hovden. Er moet onderweg flink geklommen worden, met onderweg de 18 kilometer lange Seljestadjuvet en in de voorfinale nog de Bykleheivegen. Welke rappe mannen die beklimmingen overleven, mogen in Hovden sprinten om de winst.

De derde etappe trekt van Valle naar Stavanger, wat in Nederland toch vooral bekendstaat als schaatsstad. Twee klimmetjes moeten de sprinters niet in verwarring brengen. De oplopende finale kan nog wel voor wat nervositeit zorgen. De slotdag vindt ook plaats in Stavanger, waar in de slotfase drie keer de Grisabakken (600 meter aan 8,2%) gepland staat.

Etappeschema Tour of Norway 2023 (26-29 mei)

Proloog: Bergen – Mount Fløyen (7,4 km)

Etappe 1: Jondal – Hovden (206,7 km)

Etappe 2: Valle – Stavanger (172,5 km)

Etappe 3: Stavanger – Stavanger (151 km)

