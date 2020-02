Nederlanders verpulveren wereldrecord op de teamsprint woensdag 26 februari 2020 om 20:49

De Nederlandse mannenploeg heeft tijdens het WK baanwielrennen in Berlijn het zeven jaar oude wereldrecord op de teamsprint uit de boeken gereden. In ronde één werd 41,275 op de tabellen gezet, een ruime verbetering van de 41,871 die Duitsland in 2013 klokte.

In de kwalificatie mocht Nederland als dertiende en voorlaatste een tijd op de klokken zetten. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Matthijs Büchli zetten in de eerste rondgang meteen de toon en gaven hun voorsprong niet meer uit handen. Na drie rondes werd de klok stilgezet op 41,987, waarmee de sprinters slechts een tiende boven het wereldrecord zaten. Het gat naar nummer twee Groot-Brittannië was liefst bijna een halve seconde.

In de eerste ronde wachtte dan een confrontatie met Rusland. Met Jeffrey Hoogland op de plek van Matthijs Büchli bleek Nederland nog een klap harder te kunnen. Van den Berg opende al sneller dan in de kwalificatie, waarna de ploeg almaar verder uitliep. Toen ook Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland rond waren gegaan, rolde 41,275 uit de bus. Een nieuw wereldrecord én toegang tot de gouden finale, die later vanavond wordt afgewerkt.

Ontwikkeling wereldrecord 750 meter teamsprint

41,275: Nederland, 26-02-2020 in Berlijn (Dui)

41,871: Duitsland, 05-12-2013 in Aguascalientes (Mex)

42,600: Groot-Brittannië, 02-08-2012 in Londen (GBr)

42,914: Duitsland, 01-12-2011 in Cali (Col)

42,950: Groot-Brittannië, 15-08-2008 in Beijing (Chn)