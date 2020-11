Nederland vaardigt kleine ploeg af naar WB-cross Tábor

Slechts een kleine selectie Nederlandse crossers reist af naar het Tsjechische Tábor, waar zondag de eerste ronde van de Wereldbeker veldrijden wordt gehouden. De KNWU vaardigt enkel renners af voor de elite-categorieën.

“De gezondheidssituatie in Tsjechië laat pas sinds vorige week weer wedstrijdsport toe en wij raden de sporters aan hun bewegingen buiten het wedstrijdterrein daarom zoveel mogelijk te beperken. Op dit moment mogen alleen profs hun sport beoefenen in ons land, daarom vaardigen wij alleen veldrijders voor de elite-categorieën af”, aldus bondscoach Gerben de Knegt Ook heeft een aantal belofte-vrouwen besloten niet op eigen gelegenheid af te reizen naar Tábor.

Mathieu van der Poel ontbreekt in de Nederlandse selectie; de wereldkampioen duikt pas op 12 december, tijdens de X²O-manche van Antwerpen, weer het veld in. Ook Ryan Kamp en Joris Nieuwenhuis zijn er niet bij in Tábor. Bij de vrouwen zijn onder anderen Manon Bakker, Aniek van Alphen en Geerte Hoeke er niet bij. Ceylin del Carmen Alvarado, Lucinda Brand en Denise Betsema waren dit seizoen al vaker succesvol en zijn wèl van de partij.

Elite-mannen

1. Lars van der Haar

2. Corné van Kessel

3. David van der Poel

4. Stan Godrie

5. Maik van der Heijden

6. Gosse van der Meer

Elite-vrouwen

1. Ceylin del Carmen Alvarado

2. Annemarie Worst

3. Lucinda Brand

4. Yara Kastelijn

5. Inge van der Heijden

6. Shirin van Anrooij

7. Denise Betsema

8. Puck Pieterse

9. Sophie de Boer