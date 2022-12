Nederland trekt met kleine afvaardiging naar Wereldbeker Val di Sole

De KNWU heeft de selecties voor de Wereldbeker Val di Sole bekendgemaakt. Net als in Dublin, zal Nederland ook komende zondag met slechts een beperkt aantal renners en rensters aan de start staan. Mathieu van der Poel, die afgelopen weekend ontbrak tijdens de wereldbekermanche in Dublin, is er wel weer bij. Bij de vrouwen is Ceylin del Carmen Alvarado terug.

Van der Poel betwist in Val di Sole zijn derde wereldbekerwedstrijd van deze veldritwinter. De vorige twee wedstrijden, in Hulst en Antwerpen, wist hij te winnen. Tijdens de Wereldbeker Dublin, zat MVDP in Spanje voor een trainingskamp met Alpecin-Deceuninck. Naast Van der Poel, doen ook Pim Ronhaar, Corné van Kessel en Stan Godrie zondag mee aan de mannenwedstrijd in Val di Sole. Andere vaste waarden als Lars van der Haar kiezen in deze periode voor een trainingsstage.

Bij de vrouwen staan Puck Pieterse en wereldbekerleidster Fem van Empel weer aan het vertrek. Alvarado, die de Wereldbeker Dublin aan zich voorbij liet gaan, is er ook weer bij. De selectie wordt vervolledigd door Manon Bakker.

Nederlandse selectie voor Wereldbeker Val di Sole – elitevrouwen (zondag 18 december)

Fem van Empel

Puck Pieterse

Ceylin del Carmen Alvarado

Manon Bakker

Nederlandse selectie voor Wereldbeker Val di Sole – elitemannen (zondag 18 december)

Pim Ronhaar

Corné van Kessel

Stan Godrie

Mathieu van der Poel