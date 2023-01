Nederland met Van der Poel naar Wereldbeker Besançon, geen Van Empel en Van Anrooij

De KNWU heeft de Nederlandse selectie voor de Wereldbeker Besançon bekendgemaakt. Mathieu van der Poel zal zondag starten in de laatste manche van het regelmatigheidsklassement, zoals zijn ploeg eerder vandaag al liet weten. Bij de vrouwen ontbreken enkele grote namen.

Fem van Empel, die zich zondag verzekerde van de eindwinst in de Wereldbeker, is er bijvoorbeeld niet bij in Frankrijk. Ook Shirin van Anrooij en Ceylin del Carmen Alvarado kiezen ervoor om niet naar Frankrijk af te reizen. “Bij de vrouwen kiezen veel rensters ervoor om wat extra rust in te bouwen richting het wereldkampioenschap”, zegt bondscoach Gerben de Knegt op de site van de KNWU. “En dat geldt ook voor enkele jongeren. Ons doel is om zo sterk mogelijk vertegenwoordigd te zijn in Hoogerheide, de sporters hebben daar allemaal hun eigen voorkeur voor.’’

Bij de mannen is er wel veel animo voor de cross in Besançon, vertelt De Knegt. Naast Mathieu van der Poel, staan onder anderen Lars van der Haar, Joris Nieuwenhuis en Ryan Kamp aan het vertrek. Ook David van der Poel geeft acte de présence.

Nederlandse selectie (elite-mannen) voor Wereldbeker Besançon (29 januari):

Lars van der Haar

Mathieu van der Poel

Pim Ronhaar

Ryan Kamp

Joris Nieuwenhuis

Mees Hendrikx

Corné van Kessel

Stan Godrie

David van der Poel

Nederlandse selectie (elite-vrouwen) voor Wereldbeker Besançon (29 januari):

Puck Pieterse

Lucinda Brand

Denise Betsema

Inge van der Heijden

Manon Bakker

Annemarie Worst

Aniek van Alphen

Nederlandse selectie (belofte-mannen) voor Wereldbeker Besançon (29 januari):

Luke Verburg

Tibor del Grosso

Danny van Lierop

Bailey Groenendaal

Lucas Janssen

Nederlandse selectie (junior-mannen) voor Wereldbeker Besançon (29 januari):

Senna Remijn

Jelte Jochems

Floris Haverdings

Mika Vijfvinkel

Keije Solen

Nederlandse selectie (junior-vrouwen) voor Wereldbeker Besançon (29 januari):

Lauren Molengraaf

Puck Langenbarg

Sara Sonnemans

Bloeme Kalis