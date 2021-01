Nederland met sterke selectie in Wereldbeker Overijse

De Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt kan zondag in de Wereldbeker Overijse over twee sterke selecties beschikken. Bij zowel de mannen als de vrouwen schreef de bond veertien renners in, onder wie Mathieu van der Poel die nog altijd in de strijd is om de eindwinst en Shirin van Anrooij die na een armblessure terugkeert.

Door de goede klasseringen van de Nederlandse renners op de UCI-ranglijst mag Nederland een grote groep mannen en vrouwen afvaardigen, waardoor ook de beloften een week voor het WK in Oostende nog in actie kunnen komen. Zowel bij de mannen als de vrouwen rijden de U23-renners immers gecombineerd met de elite.

Gerben de Knegt kijkt uit naar de laatste test voor het WK. “Overijse is een prachtige veldrit met veel geschiedenis. Het wordt niet voor niets de ‘moeder aller crossen’ genoemd. En hoewel het parcours weinig uit te staan heeft met dat van het wereldkampioenschap in Oostende een week later, is het wel een heel eerlijke ronde waar je een goede indicatie krijgt van je vormpeil.”

Mathieu van der Poel keert deze week terug van een trainingskamp in Spanje. In de strijd om de Wereldbeker staat hij tweede, op vijftien punten van Wout van Aert. Al zal hij met zijn hoofd ook al bij het WK zitten, waar hij een week later de titelverdediger is. “Mathieu kan hier de puntjes op de i zetten richting het WK, nadat hij een trainingsperiode op de weg achter de rug heeft.”

Shirin van Anrooij maakt komend weekend haar comeback in het veld na een armblessure, die ze eind november opliep in de Wereldbeker van Tábor. Ondertussen ging ze al met Trek-Segafredo mee op trainingskamp. De Knegt: “Shirin was lang uit de roulatie met een armblessure. Iedereen hoopt uiteindelijk toch met een goed gevoel vanuit Overijse naar het WK toe te leven.”

Selectie elite-mannen

Mathieu van der Poel

Lars van der Haar

Corne van Kessel

Ryan Kamp

Joris Nieuwenhuis

David van der Poel

Stan Godrie

Pim Ronhaar

Maik van der Heijden

Gosse van der Meer

Mees Hendrikx

Tim van Dijke

Kyle Agterberg

Luke Verburg

Selectie elite-vrouwen

Ceylin del Carmen Alvarado

Annemarie Worst

Lucinda Brand

Denise Betsema

Yara Kastelijn

Manon Bakker

Inge van der Heijden

Aniek van Alphen

Puck Pieterse

Shirin van Anrooij

Fem van Empel

Sophie de Boer

Marianne Vos

Anne Tauber