dinsdag 2 januari 2024 om 10:42

Nederland met sterke selectie naar Wereldbeker Zonhoven

De KNWU heeft de Nederlandse selectie voor de Wereldbeker Zonhoven bekendgemaakt. Alle grote namen zijn van de partij aanstaande zondag. Met Mathieu van der Poel en Fem van Empel zijn beide wereldkampioenen er ook bij.

Naast Van der Poel doen bij de mannen ook Joris Nieuwenhuis, Lars van der Haar en Pim Ronhaar mee aan de Wereldbeker Zonhoven. De vier genoemde namen eindigden in de vorige manche van het regelmatigheidsklassement, in het Nederlandse Hulst, op de plaatsen één tot en met vier. Dat was een unieke prestatie, want nog nooit eerder werden de eerste vier wedstrijden van een Wereldbeker-wedstrijd allemaal bezet door Nederlanders.

Bij de vrouwen zal de concurrentie van Van Empel vooral uit eigen land komen. De wereldkampioene, die in de X2O Trofee Baal nog vervelend ten val kwam, moet het opnemen tegen onder meer wereldbekerleidster Ceylin del Carmen Alvarado, Lucinda Brand en Puck Pieterse. Die laatste won hij laatste drie crossen en was daarbij twee keer te sterk voor Van Empel.

Nederlandse selectie voor Wereldbeker Zonhoven (7 januari)

Elite mannen

Lars van der Haar

Joris Nieuwenhuis

Mathieu van der Poel

Pim Ronhaar

Ryan Kamp

Tibor del Grosso

Corne van Kessel

Mees Hendrikx

Stan Godrie

Danny van Lierop

Bailey Groenendaal

Guus van den Eijnden

Elite vrouwen

Ceylin del Carmen Alvarado

Fem van Empel

Lucinda Brand

Puck Pieterse

Annemarie Worst

Inge van der Heijden

Manon Bakker

Denise Betsema

Aniek van Alphen

Leonie Bentveld

Lauren molengraaf

Femke Gort

Larissa Hartog

Isa Nomden