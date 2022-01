Nederland mag maximaal aantal crossers per categorie sturen naar WK veldrijden

Nederland mag het maximaal aantal crossers naar het WK veldrijden in Fayetteville sturen. Dat blijkt uit gegevens van de UCI. In elke leeftijdscategorie mag de KNWU zeven renners sturen. België mag in drie van de zes categorieën het maximaal aantal renners sturen.

Na dertien manches in de Wereldbeker veldrijden heeft de UCI een ranglijst opgemaakt, op basis waarvan de aantallen startplekken op het WK veldrijden bepaald worden. Nederland staat bij de elite mannen, elite vrouwen en U23-vrouwen in de top-3. België staat in die categorieën alleen bij de elite mannen in de top-3. Bij de elite vrouwen en de U23-vrouwen mag Belgian Cycling daarom ‘slechts’ zes rensters afvaardigen.

De junioren mannen, junioren vrouwen en U23-mannen hebben tot nu toe slechts drie Wereldbekers gereden. Op basis van die ranking zijn de startplekken verdeeld voor het WK. Nederland staat overal in de top-3 en mag dus in alle categorieën met zeven naar Amerika. België staat bij de junioren mannen en de U23-mannen in de top-3, en bij de junioren vrouwen slechts vijfde.

Individuele aanwijsplekken

En dan zijn er nog individuele aanwijsplekken. Nederland mag Mathieu van der Poel, Lucinda Brand, Fem van Empel en Pim Ronhaar sowieso toevoegen aan de WK-selectie, omdat zij in 2021 wereldkampioen werden.

Ook continentale kampioenen zijn automatisch geplaatst voor het WK veldrijden. Dat is goed nieuws voor onder meer Lars van der Haar (Europees kampioen elite mannen), Shirin van Anrooij (Europees kampioen U23-vrouwen), Ryan Kamp (Europees kampioen U23-mannen). Bij de Belgen is Aaron Dockx (Europees kampioen junioren mannen) al zeker van het WK en bij de Britten Zoe Bäckstedt (Europees kampioen junioren vrouwen).

Daarnaast mogen nationale bonden de eindwinnaars van de Wereldbeker, in alle categorieën, automatisch inschrijven voor het WK. De eindstand is op 23 januari, een week voor het wereldkampioenschap, bekend na de manche in Hoogerheide. Bij de elite mannen is de winnaar al bekend: Eli Iserbyt.

Startplekken WK veldrijden 2022 in Fayetteville

Elite mannen:

België (7 + Eli Iserbyt)

Nederland (7 + Mathieu van der Poel + Lars van der Haar)

Groot Brittannië (7)

Zwitserland (6)

Duitsland (6)

Verenigde Staten (6 + Eric Brunner)

Alle andere landen hebben vijf startplekken. Daarnaast mag elk land drie reserves aanwijzen.

Elite vrouwen:

Nederland (7 + Lucinda Brand)

Italië (7)

Frankrijk (7)

België (6)

Verenigde Staten (6 + Raylin Nuss)

Hongarije (6)

Alle andere landen hebben vijf startplekken. Daarnaast mag elk land drie reserves aanwijzen.

U23 mannen:

Nederland (7 + Pim Ronhaar + Ryan Kamp)

België (7)

Groot-Brittannië (7)

Frankrijk (6)

Zwitserland (6)

Italië (6)

Alle andere landen hebben vijf startplekken. Daarnaast mag elk land drie reserves aanwijzen.

U23 vrouwen:

Nederland (7 + Fem van Empel + Shirin van Anrooij)

Frankrijk (7)

Italië (7)

Verenigde Staten (6 + Madigan Munro)

Luxemburg (6)

België (6)

Alle andere landen hebben vijf startplekken. Daarnaast mag elk land drie reserves aanwijzen.

U19 mannen:

België (7 + Aaron Dockx)

Nederland (7)

Groot-Brittannië (7)

Frankrijk (6)

Tsjechië (6)

Italië (6)

Alle andere landen hebben vijf startplekken. Daarnaast mag elk land drie reserves aanwijzen.

U19 vrouwen:

Nederland (7)

Groot-Brittannië (7 + Zoe Bäckstedt)

Tsjechië (7)

Italië (6)

België (6)

Frankrijk (6)

Alle andere landen hebben vijf startplekken. Daarnaast mag elk land drie reserves aanwijzen.