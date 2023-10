zondag 1 oktober 2023 om 12:49

Formule 1-coureur Valtteri Bottas doet mee aan EK Gravel: “Ik ben nu nerveuzer”

Een opvallende verschijning aan de start van het EK Gravel in Oud-Heverlee: Formule 1-coureur Valtteri Bottas. De 34-jarige Fin reed eerder dit jaar al een paar gravelwedstrijden in zijn vrije tijd, en doet nu dus ook mee aan het EK. Wel doet hij dat bij de amateurs, in de leeftijdsklasse 19-34.

Moet Bottas dan niet in de auto zitten nu? Nee, want Bottas heeft een week vrij. Vorige week reed hij namens Alfa Romeo nog de Grand Prix van Japan en volgende week staat de Grand Prix van Qatar op het programma.

Bottas heeft een relatie met de Australische Tiffany Cromwell, al jarenlang renster bij Canyon-SRAM. Mede door haar is hij regelmatig in de koers te zien, en nu zit hij ook zelf op de fiets. Sinds vorig jaar is hij ambassadeur van Canyon. “Ik ben erg gepassioneerd door de koers en gravelbiken in het bijzonder. Het is een verslaving geworden”, vertelde hij voor de start van het EK Gravel aan Sporza.

“Ik ben nu nerveuzer dan bij een F1-race, want dit is minder routineus”, aldus Bottas, die drie minuten na Cromwell van start ging. “Misschien kunnen we samen rijden.”