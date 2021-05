Navarra Women’s Elite Classics: Arlenis Sierra klopt Van Vleuten in Pamplona

In Pamplona heeft Arlenis Sierra de Navarra Women’s Elite Classics op haar naam weten te schrijven. De renster van A.R. Monex was in de slotkilometer met Ruth Winder naar de ontsnapte Annemiek van Vleuten gereden. De Cubaanse maakte het vervolgens gezwind af in de eindsprint, voor Winder (Trek-Segafredo) en Van Vleuten (Movistar).

Het tweede luik van de door de Vuelta a Navarra georganiseerde eendagskoersen voor het vrouwenpeloton kende start en aankomst in Pamplona. Onderweg lagen de nodige nijdige beklimmingen. In het middenrif van de koers werden de Muro de Olaverri (1,5 km aan 7,2%), Muro de Tiebas (800 meter aan 7,6%), de Muro de Blurrun (600 meter aan 9,3%) en de Muro de Tirapu (2 km aan 7,9%) bedwongen.

Trio’s krijgen geen vrijheid

De finale werd gekruid door nog drie scherprechters met El Perdon (2,8 km aan 6,6%), de Muro de Zariquiegui (0,6 km aan 9,3%) en de Muro de Galar, een steil onding op iets meer dan tien kilometer van de meet. Anastasiia Chursina besloot deze hellingen niet af te wachten. Zij ging er in het eerste deel van de wedstrijd vandoor. Lang mocht het avontuur van de renster van Alé BTC Ljubljana echter niet duren.

De aanval van Soraya Paladin (Liv Racing) was al iets serieuzer. Zij ging er in eerste instantie alleen vandoor op een goede veertig kilometer van de streep, maar de Italiaanse kreeg later gezelschap van Marta Bastianelli (Alé BTC Ljubljana) en de Britse Rachel Langdon van InstaFund Racing. Toch kon ook dit drietal het niet uitzingen tot de finish. Nog voor het ingaan van de laatste twintig kilometer werden ze gegrepen, waarna Grace Brown op de pedalen ging staan.

Aanval loont niet

Net als bij Paladin zou ook de gekende hardrijdster van Team BikeExchange na enige tijd twee medestanders krijgen. Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope) en Niamh Fisher-Black (SD Worx) sloten zich aan bij Brown. Maar de winnaar zou ook niet bij dit trio zitten: voor de Muro de Zariquiegui was alles weer te herdoen. Op deze steile helling plaatste Van Vleuten een versnelling. Op gekende wijze begon ze hard op kop te rijden en met resultaat, want achter haar spatte het veld uiteen.

Enkel Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), Marta Cavalli (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope) en Ashleigh Moolman-Pasio konden hun karretje aanhaken. Het achtervolgende peloton bleef echter aandringen en op de Muro de Galar konden enkele rensters nog de oversteek maken. De beloftevolle Fisher-Black toonde zich andermaal, terwijl Lucinda Brand ook haar versnelling plaatste. In haar zog kon ook Cavalli, die gelost was op de steile Muro de Galar, weer terugkeren.

Dit zestal zou het echter eveneens niet tot het einde uitzingen, mede dankzij de werken van Canyon-SRAM. Italiaans kampioene Elisa Longo Borghini probeerde het nog eens op het moment dat ze werd ingerekend, maar ook met de steun van Mavi García kon zij het niet tot de finish volhouden. Van Vleuten timede haar ultieme poging beter. Zij besloot vlak voor het ingaan van de slotkilometer een laatste aanval in te zetten.

Sierra snelste in sprint

De Hail Mary op het oplopende stuk richting de finishstraat had bijna het gewenste resultaat voor Van Vleuten. Even leek ze voor het tweede jaar te kunnen dubbelen in Navarra, maar Ruth Winder wist het gat in extremis nog te dichten. In het wiel van de renster in de Stars and Stripes-trui zat een nog groter gevaar: de razendsnelle Arlenis Sierra.

In de laatste rechte lijn werden de verhoudingen qua sprintsnelheid gerespecteerd. Sierra kon de koers dan ook ogenschijnlijk eenvoudig naar haar hand zetten. Ze bezorgde zichzelf en haar ploeg zo de eerste overwinning van het seizoen.