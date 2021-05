Nations Cup-baanwielrennen in Colombia uitgesteld

De UCI heeft de geplande Track Cycling Nations Cup van volgende maand in Colombia uitgesteld. Op verzoek van de organisatie in Cali gaat het baanevenement, dat op het programma stond van 3-6 juni, niet door.

Dit alles vanwege de huidige coronasituatie in Colombia, aldus de UCI. Samen met de lokale organisatie gaat de internationale wielerunie op zoek naar een nieuwe datum waarop de Nations Cup-serie kan worden verreden in het geplande format.

De Nations Cup-baanwielrennen is de opvolger van de Wereldbeker, maar de start werd vanwege de coronacrisis al uitgesteld. De wedstrijd in het Britse Newport (22-25 april) werd in maart al uitgesteld. De afgelopen dagen werd in Hong Kong (13-16 mei) wel gekoerst op de baan, maar de Nederlandse selectie was daar niet bij.