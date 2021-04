Nederlandse baanrenners niet naar Nations Cup Hongkong

De KNWU heeft besloten geen baanrenners af te vaardigen naar Hongkong voor de Nations Cup, de vervanger van de Wereldbeker. In aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio wordt volgende maand een alternatief dichter bij huis gezocht.

Omdat de Nations Cup-manche in het Britse Newport deze maand niet doorging en de wedstrijd in het Colombiaanse Cali begin juni niet in het schema van de baanrenners richting de Spelen past, komen de Nederlandse pistiers richting Tokio niet uit in deze opvolger van de Wereldbeker. Overigens zouden alleen de sprinters naar Hongkong zijn afgereisd. De duurrenners reden vorig weekend de International Track Meeting in het Belgische Gent.

“We hebben contact gehad met de autoriteiten in Hongkong en ons Ministerie van Buitenlandse Zaken. Uit de ingewonnen informatie bleek dat de baanrenners daar in quarantaine moeten als ze in contact komen met iemand die – mogelijk – besmet is. In deze fase van de voorbereiding zitten we er niet op te wachten dat renners 14 dagen op hun hotelkamer moeten blijven. En uiteraard ook niet dat ze zelf een coronabesmetting oplopen”, licht Jan van Veen van de KNWU toe.

Alternatief

In plaats daarvan wordt volgende maand een alternatief dichter bij huis gezocht in een veilige setting, met een beperkt aantal competitieve landen. Dit wordt een officiële wedstrijd, maar zonder publiek en volledig coronaproof. “Met dit alternatief beperken we de risico’s. We hebben het afgelopen jaar meerdere van dit soort afwegingen moeten maken met het oog op een veilige route richting Tokio. Aan die lijn willen we hiermee vasthouden”, aldus Van Veen.