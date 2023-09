dinsdag 12 september 2023 om 14:35

Jumbo-Visma aangeslagen na nieuws over Van Hooydonck: “Niet makkelijk om nu te koersen”

De wielerwereld werd vandaag opgeschrikt door het nieuws over Nathan Van Hooydonck. De 27-jarige coureur van Jumbo-Visma zou in levensgevaar verkeren na een zwaar auto-ongeluk. Ook de Jumbo-Visma-delegatie in de Vuelta a España is aangeslagen door het nieuws. “We hopen dat Nathan oké is en dat zijn toestand beter wordt”, citeert Sporza ploegleider Grischa Niermann.

Van Hooydonck verkeert volgens Vlaamse media momenteel in levensgevaar na een zwaar auto-ongeluk. De Belg reed dinsdagochtend met zijn zwangere vrouw door het centrum van Kalmthout toen hij onwel werd. Volgens de Gazet van Antwerpen stond Van Hooydonck bij een kruispunt te wachten toen hij onwel werd, waarna hij zijn gaspedaal ingedrukt zou hebben om het kruispunt over te steken. Daarbij raakten vijf andere voertuigen beschadigd.

De renner werd ter plaatse gereanimeerd en volgens Het Laatste Nieuws bij bewustzijn overgebracht naar het ziekenhuis, maar zou wel in levensgevaar verkeren. Bij de renners en stafleden van Jumbo-Visma in de Vuelta a España kwam het nieuws over Van Hooydonck uiteraard hard binnen. “Ik weet niet veel meer dan wat er in de media staat”, vertelde Niermann voor de start van de zestiende etappe. “We weten dat hij een ongeval heeft gehad en in het ziekenhuis ligt. ik denk in een kunstmatig coma. Of hij al dan niet in levensgevaar is, kan ik niet bevestigen.”

“We weten wel dat wij zelf, vooral de renners, heel erg aangedaan zijn. We hopen dat Nathan oké is en dat zijn toestand beter wordt. En dat zijn vrouw oké is. We kunnen alleen maar hopen. De renners hebben best heftig gereageerd op dit nieuws. We zijn hier in de Vuelta, we hebben de leiderstrui en we gaan straks koersen. Dat is niet makkelijk. En ik hoop dat we straks de zinnen kunnen verzetten. Maar dit soort nieuws wil je nooit horen.”

Jumbo-Visma kan ‘kritieke toestand’ niet bevestigen

Jumbo-Visma heeft zojuist via social media een statement naar buiten gebracht. “We kunnen bevestigen dat onze renner Nathan Van Hooydonck eerder vandaag onwel werd tijdens het besturen van zijn auto, wat leidde tot zijn betrokkenheid bij een verkeersongeval. Hij is vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij goede medische zorg krijgt. We kunnen de geruchten dat zijn toestand kritiek is, niet bevestigen. Hij ondergaat nu verdere medische onderzoeken. Dank voor alle berichten aan Nathan en de ploeg.”