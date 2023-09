dinsdag 12 september 2023 om 18:09

Attila Valter heeft goed nieuws na de finish: “Nathan is wakker en voelt zich redelijk oké”

Jumbo-Visma reed de tegenstand in de Vuelta a España vandaag nog maar eens op een hoop, maar na afloop was er nog meer goed nieuws. Nathan Van Hooydonck, die vanochtend betrokken was bij een zwaar verkeersongeluk, is namelijk weer wakker en voelt zich ‘pretty ok’. Dat liet Attila Valter na afloop van de rit weten aan Eurosport.

Van Hooydonck reed dinsdagochtend met zijn zwangere vrouw door het centrum van Kalmthout. De Belg stond bij een kruispunt te wachten toen hij onwel werd, waarna hij zijn gaspedaal ingedrukt zou hebben om het kruispunt over te steken. Daarbij raakten vijf andere voertuigen beschadigd. Van Hooydonck werd ter plaatse gereanimeerd en vervolgens vervoerd naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen, waar hij in een kunstmatige coma werd gehouden.

Eerder wist Sporza al te melden dat de toestand van Van Hooydonck hoopgevend was en dat de renner van Jumbo-Visma geen hersenschade heeft opgelopen. Nu blijkt de 27-jarige Belg alweer wakker. “Het is een dag om te herinneren, eentje met gemengde gevoelens. Uiteindelijk loopt het allemaal heel goed af. We hoorden aan de voet van de slotklim dat Nathan weer wakker is en zich redelijk oké voelt”, reageert Valter.

“We wilden vandaag al rijden voor de etappezege, maar toen hoorden we het nieuws van Nathan en waren er gemengde gevoelens. Maar we moesten de knop wel omzetten. We hoopten de rit voor Nathan te winnen. Ik weet nog niet of hij al naar de Vuelta kijkt, maar ik hoop dat hij dat snel weer kan doen. Deze zege is voor hem. Iedereen gaf vandaag wel 110%. Het is mooi dat we hem vandaag kunnen eren.”

Kelderman: “Als je dat zo hoort voor de koers, is wielrennen even niet meer belangrijk”

Voor Wilco Kelderman was het uiteraard ook een zeer beladen dag. “Dat was echt heftig nieuws. Als je dat zo hoort voor de koers, dan is wielrennen even niet meer belangrijk. Als de koers dan eenmaal begint, is het wel weer stress. Dan ben je weer gefocust en koers je in principe op instinct. We wilden voor de etappezege gaan.”

De zege ging uiteindelijk ook naar een renner van Jumbo-Visma en wel naar Jonas Vingegaard, die al vroeg op de slotklim zijn kaarten op tafel gooide. “Het is aan de drie kopmannen on te kijken wie de beste is. Dat is onze tactiek. Jonas was vandaag de sterkste. De gunfactor? Die is er zeker. Sepp is een supergoede kerel, maar je krijgt in de Vuelta geen cadeautjes. Morgen is een enorm lastige etappe, dan gaan we het weer zien.”