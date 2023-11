maandag 27 november 2023 om 10:35

Krijgt Nathan Van Hooydonck nieuwe rol bij Jumbo-Visma? “Teamdag was leuk, maar ook confronterend”

Nathan Van Hooydonck moest zijn wielercarrière eerder dit jaar per direct beëindigen na een hartstilstand. Wel was hij onlangs aanwezig een teamdag van Jumbo-Visma, dat vanaf 1 januari Visma | Lease a Bike zal heten. “Het was heel leuk om iedereen terug te zien, maar ook heel confronterend en heel pijnlijk”, zei de Belg in de podcast De Rode Lantaarn.

“Het gaat telkens over volgend jaar”, legde de 28-jarige Van Hooydonck uit. “Niemand hoort het, maar ik wel. Dan zeggen ze: de renners zijn terug beginnen te trainen, volgende maand gaan de renners op stage. Dat ben ik niet meer.”

Ploegleider?

Gelukkig kwamen er veel mensen naar Van Hooydonck toe om hem te steunen. “Ze tonen heel veel begrip voor de situatie. En hoe dat ik het begrepen heb, is dat ik misschien wel een kans zou krijgen van Merijn Zeeman, als ik volgend jaar aan hem zou vragen of ik ploegleider mag worden. Het is een lieve ploeg.”

“Ik denk dat ik deze mogelijkheden ook krijg omdat ik als renner ook altijd alles voor de ploeg gedaan heb. Ik zag het ook echt als mijn ploeg, meer dan bij de andere ploegen waar ik voor reed. Dat zat hem echt in het samen winnen. Dat is een slogan, maar het is niet iets wat de marketing afdeling zomaar bedacht heeft. Het is iets waar wij echt voor staan. Er zijn heel veel mensen die dat niet geloven, maar het is echt zo. We doen het samen. Ik krijg dezelfde behandeling en faciliteiten als Wout (Van Aert, red.) en Jonas (Vingegaard, red.). Zo word je de beste ploeg van de wereld.”