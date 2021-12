Nathan Haas stort zich vanaf 2022 volledig op het gravelracen

De carrière van Nathan Haas in het profpeloton zit er op. De 32-jarige Australiër heeft besloten om zich volledig te richten op het gravelracen, nu zijn contract bij WorldTour-ploeg Cofidis niet verlengd wordt. “Mijn loopbaan is nog niet klaar, ik kies gewoon voor verandering”, zegt hij in een blog op Cyclingnews.

Haas maakte in 2012 zijn debuut op het hoogste niveau bij Garmin-Sharp. Vier jaar later koos hij voor een transfer naar Dimension Data, waar hij twee seizoenen verbleef. Wat daarna nog volgde waren periodes bij Katusha-Alpecin (2018-2019) en Cofidis (2020-2021). In al die jaren behaalde de vinnige Haas zeven zeges, waaronder twee overwinningen in de Japan Cup, het eindklassement in de Tour of Britain en de Herald Sun Tour en een rit in de Tour of Oman.

Maar nu komt een einde aan zijn carrière als wegrenner. De afgelopen jaren trainde Haas al regelmatig op de crossfiets, en nu is hij verknocht aan de gravelbike. “Dat is echt een ding nu. Dat doe ik vooral om verkeer te vermijden en om de natuur in te gaan. En hoe vaker ik het deed, hoe meer ik het nodig had. Het is behoorlijk verslavend”, stelt hij. “Op welk punt sta ik nu? Nou, ik heb het gevoel dat ik het stuur zelf in handen heb, voor het eerst in lange tijd.”

Geen pensioen

Haas is op zoek naar eigen sponsoren om zich de komende jaren op het gravelen te storten. Zo gaat hij onder meer samenwerken met kledingmerk Castelli. “En ik kan de fiets gebruiken die ik wil. Ik kan zelf wedstrijden uitkiezen, en ook koersen overslaan die ik niet wil rijden. Ik kies mijn eigen vliegreizen en leer hoe ik goedkoop kan reizen. Op dit moment in mijn leven is het goed om zelf mijn weg te vinden in het wielrennen.”

“En nee, dit is niet mijn pensioen. Ik verander van discipline. Ik stap in de voetsporen van mijn oud-ploeggenoten en vrienden Peter Stetina en Ian Boswell. Zij doen het gravelracen niet voor hun plezier, maar om te koersen. Dit jaar was ik op het WK wielrennen om iemand te helpen aan de winst, maar volgend jaar ga ik zelf proberen het WK te winnen. Die vrijheid is geweldig. Je bent volledig op jezelf aangewezen. Gravel, baby! Ik kan niet wachten”, stelt Haas.

De opkomst van het gravelracen is ook wielerunie UCI niet ontgaan. De internationale wielerunie komt in 2022 met een wedstrijdreeks, de UCI Gravel World Series, en met een eigen WK gravel. De organisatie van deze wedstrijden is deels in handen van het Belgische evenementenbureau Golazo. De Gravel World Series worden massa-evenementen en tijdens deze wedstrijden kunnen renners zich plaatsen voor het WK gravel.