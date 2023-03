Nans Peters boekt derde profzege: “Wilde kopman Cosnefroy tactisch helpen”

Eigenlijk was Benoît Cosnefroy de kopman van AG2R Citroën in de Trofeo Laigueglia, maar het was Nans Peters die met de bloemen op het hoogste podium stond aan de finish. Peters legt na afloop uit wat hij van plan was met zijn solo-aanval van bijna 30 kilometer. “Ik wilde iets doen om Benoît tactisch te helpen”, vertelde hij volgens SpazioCiclismo.

“We hadden Cosnefroy als onze belangrijkste troef om uit te spelen, maar al na de eerste ronde op het lokale circuit beseften we dat de afdaling beslissend kon zijn. En dat bleek ook het geval”, blikt Peters terug. “Ik voelde mij erg goed en wilde Benoît tactisch helpen. Ik besloot daarom om aan te vallen met nog 30 kilometer te gaan.”

AG2R Citroën had namelijk een overtal in de favorietengroep, waar naast Cosnefroy ook nog Andrea Vendrame reed. Zij deden goed afstopwerk achter Peters. “Elke kilometer kreeg ik meer vertrouwen, vooral in de afdaling. De regen maakte het lastiger voor de achtervolgers en daar profiteerde ik van.”

“Ik zei tegen mezelf dat ik een tijdrit moest rijden, zonder na te denken over wat er achter mij gebeurde”, aldus de uiteindelijke winnaar, die na etappezeges in de Tour de France 2020 en de Giro d’Italia 2019 nu ook een eendagskoers op zijn naam weet te schrijven.

Dubbel feest was er voor AG2R Citroën, want Vendrame sprintte daarachter naar de tweede plaats. Cosnefroy werd op grotere achterstand achtste.

