Namen wil na EK veldrijden ook WK binnenhalen: “Parcours en organisatie zijn top”

Namen organiseerde het afgelopen weekend al de EK veldrijden, maar de Waalse stad heeft nog grotere ambities. In de toekomst wil het de WK cross binnenhalen. “We hebben met dit EK getoond dat zowel het unieke parcours als de organisatie top zijn”, zei burgemeester Maxime Prévot tegen Het Nieuwsblad.

Het EK veldrijden trok afgelopen weekend 17.200 bezoekers naar Namen. “Vrijdag waren ze met 1.800 voor de masters, zaterdag met 5.300 en zondag, ondanks de slechtere weersomstandigheden met 10.200. Dit is een enorm succes”, vertelt Christophe Impens van organisator Golazo.

Nu wil Namen dus ook een WK veldrijden organiseren op de flanken van de Citadel, waar ook al jaren een wereldbekermanche plaatsvindt. Een mondiale titelstrijd in Namen kan echter pas ten vroegste plaatsvinden in 2027: de locaties zijn tot en met 2026 al toegekend. Volgend jaar is Hoogerheide gastheer. Vervolgens zijn het Tsjechische Tabor (2024), het Franse Lièvin (2025) en – opnieuw in Nederland – Perkpolder (2026) aan de beurt.