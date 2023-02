‘Namen stelt zich kandidaat voor WK veldrijden’

Namen was verantwoordelijk voor de organisatie van het laatste EK veldrijden, maar de Waalse stad heeft nog grotere ambities. Eerder was er al de nadrukkelijke wens om het WK veldrijden binnen te halen, maar nu heeft burgemeester Maxim Prévot ook een aanvraagdossier ingediend bij de UCI. Dat meldt DirectVelo.

Het EK veldrijden trok vorig jaar in het weekend van 5 en 6 november 17.200 bezoekers naar Namen en was een groot succes, en dus droomt de Waalse stad van nog iets groters: de wereldkampioenschappen veldrijden. Op de flanken van de Citadel organiseert men al jaren een wereldbekermanche. “En we hebben met het EK getoond dat zowel het unieke parcours als de organisatie top zijn”, aldus Prévot.

WK van 2030?

Prévot zou inmiddels kunnen rekenen op de steun van de politieke autoriteiten. Er is volgens DirectVelo dus al een aanvraagdossier opgestuurd naar de UCI. Een mondiale titelstrijd in Namen zou echter pas ten vroegste kunnen plaatsvinden in 2030.

De locaties zijn tot en met 2027 al toegekend, met het Tsjechische Tábor (2024), het Franse Lièvin (2025), Perkpolder (Hulst) in Zeeland (2026) en het Belgische Oostende (2027). Omdat Oostende in 2027 aan de beurt is, zou de UCI de WK’s van 2028 en 2029 aan andere landen willen toekennen, alvorens mogelijk terug te keren naar België voor een mondiale titelstrijd in Namen.