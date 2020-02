Nairo Quintana zet Tour du Var naar zijn hand

Nairo Quintana heeft wederom getoond in hoogvorm te verkeren. De Colombiaan van Arkéa-Samsic greep zaterdag in de tweede etappe van de Tour des Alpes-Maritimes et du Var de macht op de Col d’Eze. Simon Clarke en Lilian Calmejane eindigden op gepaste afstand op de plekken twee en drie.



De Col d’Eze kent men misschien beter van Parijs-Nice, maar zaterdag fungeerde deze beklimming als scherprechter van de tweede etappe in de Tour des Alpes-Maritimes et du Var.

Arkéa-Samsic maakt ambities zichtbaar

De ogen waren wederom gericht op Nairo Quintana, die vorige week nog huishield in de koninginnenrit van de Tour de la Provence. Arkéa-Samsic liet gedurende de etappe zien dat zij inderdaad de topfavoriet in huis hadden door de vroege vlucht te controleren en terug te halen voor aanvang van de slotbeklimming.

Deze vroege vlucht bestond uit Alessandro Fedeli, Mathijs Paasschens, Emil Vinjebo, Sean Bennett, Michael Gogl, Arnaud Courteille, Damian Lüscher en Georg Zimmermann en reed in totaal een voorsprong van vier minuten bij elkaar.

Vroege vlucht ingerekend, leider Perez lost

De voet van de Col d’Eze bereikten zij echter nooit. Vlak daarvoor werden zij tot de orde geroepen door het team van Quintana, dat samen met AG2R La Mondiale het tempo flink opvoerde. Het ging niet alleen ten koste van de vroege vlucht, maar ook van leider Anthony Perez, die waarschijnlijk voor de etappe al wist dat hij zijn leiderstrui maar een dag zou dragen.

Quintana valt aan, Pinot past

Op de Col d’Eze kwam de verwachte aanval van Quintana er. Het lukte de Colombiaan om op vier kilometer van de finish iedereen te lossen, behalve Thibaut Pinot. De Fransman kon even aanhaken, maar moest bij een volgende versnelling definitief passen.

Quintana met afstand de beste

Uiteindelijk zou Pinot op de vierde plaats eindigen, want in een sprint voor de tweede plaats moest hij nog Simon Clarke en Lilian Calmejane voor zich dulden. En de overwinning? Die ging opnieuw naar Quintana, die deze keer een voorsprong van veertig seconden bij elkaar had gefietst.