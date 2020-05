Nairo Quintana werkt via Franse rittenkoersen toe naar Tour de France zaterdag 30 mei 2020 om 13:28

Nairo Quintana rijdt de Tour de l’Ain en het Critérium du Dauphiné in zijn voorbereiding op de Tour de France, die het hoofddoel vormt van zijn seizoen. De kopman van Arkéa-Samsic stond al drie keer op het eindpodium van de Franse ronde, maar winnen deed hij nog niet.

Op dit moment verblijft Quintana nog in zijn thuisland Colombia, maar normaal gesproken reist hij medio juli naar Europa om zich hier verder voor te bereiden op het tweede deel van het seizoen. In een video van de Spaanstalige sportkrant AS bevestigt hij dat hij twee wedstrijden rijdt vóór de Tour de France, namelijk de Tour de l’Ain en het Critérium du Dauphiné. “Dit zijn de wedstrijden die we op de kalender hebben voor het hoofddoel”, zegt de Colombiaan.

“We blijven hard werken”, vertelt hij nog. “We willen verder gaan op de manier waarop we het jaar zijn begonnen en zo in topvorm aan de Tour de France beginnen.” Quintana had zijn seizoensstart niet gemist. Na goede prestaties tijdens de nationale kampioenschappen volgden eindzeges in de Tour de La Provence en de Tour des Alpes Maritimes et du Var. In Parijs-Nice won hij de etappe naar Valdeblore La Colmiane en werd hij zesde in het klassement.

Programma Nairo Quintana

Tour de l’Ain (7-9 augustus)

Critérium du Dauphiné (12-16 augustus)

Tour de France (29 augustus-20 september)