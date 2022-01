‘Nairo Quintana verkiest Vuelta boven Giro in 2022’

De kans bestaat dat Nairo Quintana de Giro d’Italia overslaat dit jaar. De Colombiaanse kopman van Arkéa-Samsic leek van plan om de Giro te combineren met de Tour de France, maar zijn manager Giuseppe Acquadro hint op een combinatie Tour-Vuelta voor Quintana.

Acquadro laat in gesprek met de Spaanse journalist Javier Ares weten dat de kans groot is dat Quintana de Giro d’Italia links laat liggen. De 31-jarige klimmer won de Italiaanse ronde nochtans in 2014 en werd er tweede in 2017.

Nadat bekend werd dat Arkéa-Samsic in 2022 alle drie grote rondes mag rijden, was de weg vrij voor de combinatie Giro-Tour voor Quintana. Vorig jaar deed Arkéa-Samsic nog een poging bij RCS om een wildcard te bemachtigen, omdat de Colombiaan graag terug wilde keren na zijn succesvolle jaren in Italië.

Arkéa-Samsic heeft het programma van Quintana nog niet bevestigd, maar volgens zijn manager geeft hij de voorkeur aan de Vuelta dit seizoen. Die ronde wist hij in zijn periode bij Movistar te winnen, in 2016. Daarnaast start Quintana in de Tour de France, die van grote waarde voor zijn Franse ProTeam.