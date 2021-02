Nairo Quintana na mislopen Giro-wildcard: “Ik zal me nu focussen op de Tour”

Nairo Quintana mag zijn Giro-ambities opbergen nu zijn ploeg Arkéa-Samsic geen wildcard heeft ontvangen voor de Ronde van Italië. “Ik wilde graag meedoen aan de Giro, maar ik respecteer de keuze van de organisator. Ik ga me nu focussen op de Tour”, aldus de Colombiaan.

Quintana liet eerder dit jaar weten dat hij graag de Giro d’Italia wil betwisten. De Colombiaanse klimmer van Arkéa-Samsic, die binnenkort zijn rentree maakt in de Tour des Alpes Maritimes et du Var, won in 2014 de Ronde van Italië en werd drie jaar later nog eens tweede achter Tom Dumoulin.

Drie wildcards, drie Italiaanse ploegen

RCS Sport, de organisator van de Giro d’Italia, besloot zijn wildcards echter uit te delen aan drie Italiaanse teams: Bardiani CSF Faizanè, EOLO-Kometa en Vini Zabù. Arkéa-Samsic valt hiermee dus buiten de boot, maar ook Androni Giocattoli-Sidermec en Gazprom-RusVelo zijn niet welkom in de komende Giro d’Italia.

“Onze ploeg maakt geen deel uit van de WorldTour en is dus afhankelijk van wildcards”, zo laat Quintana weten aan Spaziociclismo. “De organisatie heeft echter besloten om ze uit te delen aan Italiaanse ploegen. Ik wil iedereen bedanken voor de steun en dit is zeker geen mentale tik. Ik blijf in mijn dromen geloven. Ik focus me nu op andere grote wedstrijden, zoals de Tour.”