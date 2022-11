Nairo Quintana bedankt voor aanbod Medellín-EPM

Eerder vandaag ontving Nairo Quintana, die nog altijd geen ploeg heeft voor 2023, een open uitnodiging van Team Medellín-EPM. Het Colombiaanse conti-team liet via sociale media weten dat Quintana welkom was om zijn carrière bij hen voort te zetten. Inmiddels heeft de 32-jarige klimmer die invitatie echter alweer afgewezen.

“Bedankt voor deze uitnodiging, maar dat past niet in mijn plannen”, zegt een geamuseerde Quintana voor de camera van Telemedellin. Daarna zei de winnaar van Giro d’Italia 2014 en Vuelta a España 2016 dat het zijn intentie is om “te blijven trappen en vooruit te kijken”.

Quintana werd in juli zesde in de Tour de France, maar moest die plek in augustus afstaan na diskwalificatie door een positieve test op Tramadol. Later kwam naar buiten dat hij in 2023 niet meer uit zal komen voor het Franse Arkéa-Samsic, waar hij de afgelopen drie seizoen voor reed. Het is nu de vraag in welk tenue hij volgend jaar rond zal rondrijden.