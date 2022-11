Quintana reageert op beslissing CAS: “Ik weet dat ik nooit Tramadol heb genomen”

Nairo Quintana heeft een eerste reactie gegeven, nadat vanmiddag naar buiten kwam dat het Internationaal Sporttribunaal CAS zijn beroep tegen een beslissing van de Internationale Wielerunie (UCI) verworpen heeft. De UCI heeft de Colombiaan uit de uitslag van de Tour de France geschrapt vanwege sporen van de verboden pijnstiller Tramadol in zijn bloedresultaten.

“Helaas was het resultaat niet goed voor mij, maar ik kan jullie verzekeren dat ik in mijn carrière meer dan driehonderd dopingtests heb gedaan en nooit een positief resultaat heb ingeleverd”, aldus Quintana in een videoboodschap. “Ook weet ik dat nooit Tramadol heb genomen, maar dat is iets wat ik later zal laten zien. Dit zal ik doen in een uitleg, waarin ik toon hoe we mijn verdediging hebben gepresenteerd en de stappen die we daarbij ondernomen hebben.”

“Maar nu moet de storm gaan liggen, het leven gaat verder”, vervolgt Quintana. “We kijken naar de toekomst en ik weet dat ik de steun heb van mijn familie, mijn land en mijn vrienden. (…) Ik zal snel een interview geven met alle informatie.”

Quintana werd in juli zesde in de Tour de France, maar moest die plek in augustus afstaan na diskwalificatie door een positieve test op Tramadol. Dit middel staat niet op de lijst van prestatiebevorderende middelen, maar is wel verboden door de UCI. Vanaf 2024 staat de pijnstiller overigens wel op de dopinglijst van het WADA.

Primeras declaraciones de @NairoQuinCo sobre el dictamen del tribunal de arbitraje del deporte pic.twitter.com/D6IVTttIDE — Goga Ruiz-Sandoval (@BiciGoga) November 3, 2022