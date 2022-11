Quintana vangt bot in beroep: renner definitief geschrapt uit uitslag Tour de France

Het Internationaal Sporttribunaal CAS heeft het beroep van Nairo Quintana tegen de beslissing van de UCI om zijn resultaten te schrappen vanwege sporen van de verboden pijnstiller Tramadol in zijn bloedresultaten, verworpen.

De 32-jarige Colombiaan werd in juli zesde in de Tour de France, maar moest die plek in augustus afstaan na diskwalificatie door een positieve test op Tramadol. Dit middel staat niet op de lijst van prestatiebevorderende middelen, maar is wel verboden door de UCI. Vanaf 2024 staat de pijnstiller overigens wel op de dopinglijst van het WADA. In september werd bekend dat Quintana in hoger beroep zou gaan.

Quintana heeft het gebruik van Tramadol altijd ontkend. De 32-jarige renner kwam sinds de bekendmaking van zijn schorsing niet meer in actie namens Arkéa-Samsic, naar eigen zeggen vanwege gezondheidsproblemen. Wel reed hij nog het WK in Wollongong voor de Colombiaanse selectie.

Toekomst

De winnaar van de Giro d’Italia (2014) en Vuelta a España (2016) is nu dus geschrapt uit de uitslag van de voorbije Tour, maar kan volgend jaar wel gewoon weer beginnen met koersen. Het is alleen de vraag in welk tenue hij in 2023 zal rondrijden. Quintana zal volgend jaar namelijk niet meer uitkomen voor Arkéa-Samsic, maar heeft ook nog geen nieuwe werkgever voor komend seizoen.