Nairo Quintana: “Ik zie mezelf niet als Tourfavoriet” zondag 12 juli 2020 om 12:33

Nairo Quintana maakte voor de coronabreak indruk bergop, maar de Colombiaan van Arkéa-Samsic blijft met beide benen op de grond. “Ik zie mezelf niet als een Tourfavoriet”, zo citeert France24.

Quintana koerst dit seizoen voor het Franse Arkéa-Samsic en was al bijzonder succesvol in enkele Franse voorbereidingskoersen. Zo won hij na klimdemonstraties op de Mont Ventoux en de Col d’Eze de Tour de La Provence en de Tour des Alpes Maritimes et du Var. Verder won hij in Parijs-Nice de afsluitende koninginnenrit.

De gewezen winnaar van de Giro d’Italia en Vuelta a España is dit jaar misschien wel klaar om een gooi te doen naar die ontbrekende Tourzege. “Ik geloof echter niet dat ik een van de topfavorieten ben. Daar komt nog eens bij dat er ook sterkere ploegen aan het vertrek staan. Ik ga natuurlijk wel gewoon voor een goed klassement.”

Quintana moest ruim een week geleden nog naar het ziekenhuis na een trainingsongeval. “Ik heb lichte schaafwonden en wat pijn aan mijn rechterknie en mijn linkerdij”, zo liet hij weten. “Maar, ik hoef mijn voorbereiding niet aan te passen.” De vraag is wel of Quintana op tijd naar Europa kan vliegen, nu het zwaar getroffen Colombia nieuwe coronamaatregelen heeft genomen.