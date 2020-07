Onduidelijkheid over ‘Colombian Sports Flight‘ na nieuwe coronamaatregelen zondag 12 juli 2020 om 11:19

De Colombiaanse minister van Sport Ernesto Lucena liet begin juli nog weten dat Colombiaanse renners op 19 juli kunnen vliegen naar Europa, maar inmiddels is de situatie in het Zuid-Amerikaanse land drastisch veranderd. Colombia heeft te maken met een recordaantal coronabesmettingen.

De Colombiaanse regering heeft dan ook een decreet uitgevaardigd. Dit betekent dat de verplichte preventieve isolatie voor Colombianen zal worden verlengd. De regering hoopt zo het virus zoveel mogelijk in te dammen, zeker nu het land te maken heeft met een nieuwe piek.

Verder heeft de burgemeester van Bogotá ook besloten om de lockdown (die al bijna vier maanden duurt) met twee weken te verlengen. De vraag is of dit ook gevolgen heeft voor renners als Egan Bernal, Nairo Quintana en Fernando Gaviria, die over precies één week willen vliegen naar Madrid.

De kans is aanwezig dat de Colombiaanse renners nog langer moeten wachten, vooraleer ze de oversteek naar Europa kunnen maken. De Colombiaanse wielerfederatie – verantwoordelijk voor het regelen van de chartervlucht ‘Colombian Sports Flight’ – heeft nog niet gereageerd.