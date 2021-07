Nairo Quintana dolblij met bolletjestrui: “Dat is mijn doel”

Nairo Quintana is de nieuwe drager van de bolletjestrui in de Tour de France. De klimmer van Arkéa-Samsic nam zondag in de bergrit naar Tignes de leiding in het bergklassement over van Wout Poels. “Het is een mooie dag, waarop we hard gewerkt hebben voor de bolletjestrui”, lacht Quintana.

“Gisteren was al een heel moeilijke dag, waarop iedereen veel afgezien heeft, dus het was niet makkelijk om vandaag weer mee te doen. Zeker niet in de grote kopgroep waarin we zaten”, blikt de Colombiaan terug. “Toen we eenmaal weg waren focuste ik mij op mijn grote doel, de bergpunten.”

Quintana leek daarna ook kans te maken op de ritzege. “Als ik de kracht had gehad, had ik nog een gooi kunnen doen naar de ritzege. Maar het was een heel zware etappe. En ik heb zoveel energie verspeeld vanaf het begin, dat het me nog veel moeite kostte om aan de streep te komen. Maar de bergtrui is mijn doel dit jaar en daar zullen we ons op blijven richten”, vertelt de rasklimmer Quintana.