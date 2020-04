Nairo Quintana: “Annuleren wielerseizoen zou een catastrofe zijn” woensdag 22 april 2020 om 13:18

Nairo Quintana hoopt dat er dit seizoen nog zal worden gekoerst, maar de Colombiaanse klimmer is niet zeker van het doorgaan van onder meer de Tour de France. “Het zou een catastrofe zijn, mocht blijken dat het seizoen al ten einde is”, zo vertelt Quintana in gesprek met de Colombiaanse wielerfederatie.

De 30-jarige Quintana denkt vooral aan zijn collega-wielrenners. “Veel coureurs hebben een aflopend contract en zijn niet zeker wat betreft de toekomst. Deze renners krijgen wellicht niet meer de kans om zich te laten zien. Het zal dan moeilijk worden om nog ergens een plekje te vinden”, zo voorspelt de oud-winnaar van de Giro d’Italia en Vuelta a España.

De klimmer hoopt dit jaar nog aan de start te staan van de Tour (29 augustus-20 september) en enkele andere wedstrijden, maar ook Quintana kan niet in de toekomst kijken. “Als de Tour toch niet doorgaat, is dat zeer riskant voor het wielrennen. De kans bestaat dan dat sponsoren zullen afhaken”, aldus Quintana, die momenteel verblijft in zijn thuisland Colombia.

Eerder benadrukte Rigoberto Urán – een landgenoot van Quintana – al het belang van de Tour. De renner van EF Pro Cycling vreest dat een mogelijke annulering van de Tour desastreuze gevolgen gaat hebben voor de wielersport. “Van alle WorldTour-teams zouden er maar drie kunnen overleven”, is zijn weinig geruststellende conclusie.