Rigoberto Uran: “Geen Tour zou een ramp zijn” dinsdag 21 april 2020 om 16:06

Rigoberto Uran vreest dat een mogelijke annulering van de Tour de France desastreuze gevolgen gaat hebben voor de wielersport. De Colombiaan doet zelfs de voorspelling dat er bij een jaar zonder Tour slechts drie WorldTour-teams kunnen overleven.

“Wielrennen is een arme sport omdat hetenkel door het bedrijfsleven wordt ondersteund. Als de Tour niet doorgaat, zou het een ramp zijn,” zegt hij op de site van de Colombiaanse wielerbond. “Van alle WorldTour teams zouden er maar drie kunnen overleven. Op dit moment zijn er maar drie teams die economisch sterk zijn. Er zijn maar een paar bedrijven in de wereld die het goed doen op dit moment. Als dit blijft doorgaan, komt er een crisis. Wanneer een bedrijf moet bezuinigen, beginnen ze met hun marketingplannen. Dat heeft gevolgen voor de wielersport”, voorspelt hij.

Veertig procent minder salaris

Ook bij zijn ploeg EF Education First zijn de gevolgen nu al merkbaar. De renners kregen een voorstel om salaris in te leveren. “Ze gaven ons een nieuw contract en verlaagden de salarissen met ongeveer 40 procent”, geeft hij aan. Uran kan leven met de omstandigheden, maar voelt mee met zijn jongere collega’s. “Ik heb plannen voor na mijn wielercarrière, maar het is moeilijk voor degenen die pas net komen kijken.”

De 33-jarige routinier is bereid om indien noodzakelijk een grote ronde in oktober of november te rijden. “Als ze ons vertellen dat we in de kou moeten racen, zullen we in de kou racen”, geeft hij aan. “We zullen ook moeten zien hoe dit allemaal uitpakt. Of ze ons laten reizen, of ze ons Europa binnen laten komen en of ze ons Colombia laten verlaten”, aldus Uran. “Maar op dit moment is niets zeker. Ons enige doel op dit moment is om klaar te zijn voor de Tour. Of we hem ook gaan rijden of niet, valt nog te bezien.”