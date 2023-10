woensdag 18 oktober 2023 om 12:33

Nacht van Woerden strikt een geduchte concurrent voor Lars van der Haar

De organisatie van de Kiremko Nacht van Woerden heeft met Laurens Sweeck nog een grote naam weten te strikken voor de editie van volgende week dinsdag. De Belg, de nummer een op de UCI-wereldranglijst, zal in de Nederlandse avondcross de degens kruisen met onder meer Lars van der Haar.

De 29-jarige Sweeck begon met een valse noot aan zijn veldritseizoen: bij een val in de Exact Cross Beringen liep hij namelijk een spierscheur op. Sweeck moest dan ook passen voor de eerste Wereldbeker van het seizoen in het Amerikaanse Waterloo, maar het gaat inmiddels de goede kant op met de Belg. Hij zal aankomend weekend (zondag 22 oktober) alweer zijn rentree maken in de Superprestige-veldrit van Overijse.

Inmiddels heeft het management van Sweeck bevestigd dat de crosser in Woerden in actie zal komen. Sweeck stond nog niet eerder aan het vertrek van de avondcross. Hij kan zich wellicht opmaken voor een tweestrijd met thuisfavoriet Lars van der Haar, die de voorbije zes(!) edities van de cross wist te winnen.

Meer blikvangers

Ook Pim Ronhaar (derde in de Wereldbeker van Waterloo), Kevin Kuhn, Felipe Orts, Ryan Kamp, Joris Nieuwenhuis en Jens Adams staan aan het vertrek van de 21ste Kiremko Nacht van Woerden.

Voorlopige deelnemerslijsten