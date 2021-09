Nacht van Woerden gaat ook deze winter niet door

De Nacht van Woerden ontbreekt ook deze winter op de veldritkalender. De organisatie van de Utrechtse cross moest al een streep zetten door de editie van 2020 en heeft nu ook vroegtijdig de 21ste uitgave geannuleerd. Vanwege de huidige coronamaatregelen is er te veel financiële onzekerheid.

Het besluit is genomen in overleg met de KNWU, de UCI, de gemeente Woerden, de projectgroep Koeiemart en de sponsoren. “De huidige regelgeving laat een evenement van ons formaat gewoonweg niet toe op dit moment. Het is niet verantwoord om langer te wachten een besluit te nemen, omdat er dan veel financiële risico’s gaan ontstaan”, zegt voorzitter Marien Groenendijk van de organisatie.

De Nacht van Woerden is een van de weinige avondwedstrijden in een veldritwinter. De cross zou verreden worden op dinsdag 26 oktober 2021. Nu wordt vooruitgekeken naar dinsdag 25 oktober 2022. De laatste jaren is Lars van der Haar heer en meester in eigen provincie. De Woudenberger won de voorbije vijf edities bij de mannen.