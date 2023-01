Nacer Bouhanni loopt hoofdblessure op in tweede koers na lange absentie

Het zit Nacer Bouhanni niet mee. De Franse sprinter van Arkéa-Samsic heeft zondag in de Trofeo Palma op Mallorca een hoofdblessure opgelopen. Vorig jaar lag Bouhanni maandenlang in de lappenmand vanwege een gebroken nekwervel.

In april 2022 kwam Bouhanni tijdens de Ronde van Turkije hard in botsing met een overstekende toeschouwer. Hij brak daarbij dus een nekwervel, kon drie maanden niet fietsen en pakte in het najaar de trainingen weer op. Koersen deed hij niet meer in 2022.

De Challenge Mallorca stond voor de 32-jarige Fransman in het teken van zijn rentree. “Het is een nieuw begin voor mij. Ik hoop dat ik weer een goed seizoen kan draaien. Ik doe er alles aan om weer op niveau te komen”, zei hij vorige week.

Valpartij in aanloop massasprint

In de Trofeo Alcúdia, gewonnen door Marijn van den Berg, werd hij 93ste en vandaag in de Trofeo Palma hoopte Bouhanni zich weer te mengen in de massasprint. Dat lukte niet, want hij kwam in de laatste vier kilometer ten val en haalde de finish niet.

Arkéa-Samsic meldt dat bij controles in het ziekenhuis een hoofdblessure aan het licht is gekomen. Daarnaast heeft hij pijn aan de ribben. Bouhanni zal terug naar Frankrijk reizen en daar nader onderzocht worden in het ziekenhuis aan zijn ribblessure. Hoe ernstig de blessures zijn, is nog niet bekend.

Victime d’une chute dans le final du #TrofeuPalma sur le @ChallengeMca, 𝗡𝗮𝗰𝗲𝗿 𝗕𝗼𝘂𝗵𝗮𝗻𝗻𝗶 a subi un traumatisme crânien et présente des douleurs aux côtes qui nécessiteront de passer une radio de contrôle à son retour en France. On est tous avec toi Nacer 💪 pic.twitter.com/Hg4crzjPmn — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) January 29, 2023