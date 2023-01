Ethan Vernon verslaat Biniam Girmay in Trofeo Palma

De Trofeo Palma, de laatste manche van de Challenge Mallorca, is gewonnen door Ethan Vernon. De Britse sprinter van Soudal-Quick-Step versloeg na een hectische slotfase Biniam Girmay en de Belgische neoprof Jarne Van De Paar.

Met de Trofeo Palma stond vandaag alweer de slotmanche van de Challenge Mallorca op het programma. In de voorbije koersen op het Spaanse eiland waren de klimmers aan zet, maar vandaag kregen de sprinters nog eens de rode loper uitgerold naar een (dat was toch de verwachting) massasprint. Onderweg stond er nog wel een beklimming op het menu, maar dit mocht voor doorgewinterde profs toch geen problemen opleveren. In de finale werden bovendien de wat vlakkere wegen opgezocht.

Kopgroep van vier krijgt weinig ruimte

Met Biniam Girmay, Nacer Bouhanni, Juan Sebastián Molano, Ethan Vernon, Manuel Peñalver, Stanisław Aniołkowski, Matthew Walls en Iván Garcia stonden er heel wat rappe mannen aan het vertrek, en dus waren verschillende ploegen bereid om de boel te controleren. Een vlucht met Xabier Berasategi (Euskaltel-Euskadi), Iván Cobo (Equipo Kern Pharma), Vincent Van Hemelen (Team Flanders-Baloise) en Marc Terrasa (Spaanse selectie) kreeg twee minuten voorsprong, maar deze aanvallers bleken van bij het begin een vogel voor de kat.

Met nog goed 25 kilometer te gaan werden Cobo, Berasategi en Terrasa weer opgeslokt, maar Van Hemelen liet zich niet zomaar inrekenen. De Belg reed nog wat langer voor het peloton uit, maar ook aan zijn vluchtavontuur kwam een einde. Op de lokale ronde in Palma was het een komen en gaan van sprinttreintjes, al wist geen enkele ploeg echt de bovenhand te houden. Daar kwam met nog zes kilometer verandering in: de mannen van UAE Emirates trokken vol door, om zo sprintkopman Molano uit de problemen te houden.

Vernon snelt naar overwinning

Lotto Dstny en Soudal-Quick-Step hadden echter andere plannen en namen het commando over in de laatste vier kilometer. De nervositeit nam zienderogen toe en dit leidde tot een valpartij van enkele renners, met als bekendste slachtoffer Nacer Bouhanni, die pas net terug is na een lange revalidatie. De overige sprinters konden wel door en stevenden op hoge snelheid af naar de finish. De aanloop naar de sprint verliep chaotisch, maar Ethan Vernon zat alsnog goed geplaatst met nog enkele honderden meters te gaan.

De 22-jarige Brit van Soudal-Quick-Step, afgelopen donderdag nog tweede in de Trofeo Ses Salines, werd perfect gepiloteerd door zijn ploeggenoten, ving Iván García vakkundig op en hield met een sterke sprint de opkomende Biniam Girmay van zich af. Jarne Van De Paar, bezig aan zijn eerste seizoen voor Lotto Dstny, eindigde knap als derde.