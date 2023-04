Na twijfelgevallen kiest Amstel Gold Race voor nieuwe fotofinish-maker

De Amstel Gold Race gaat in zee met hetzelfde bedrijf dat de fotofinishes doet voor de Tour de France. Dat vertelde organisator Leo van Vliet eerder deze week in de WielerFlits Podcast. “Daarnaast hebben we dit jaar ook de beste juryleden die er in Nederland zijn.”

De fotofinish in de Amstel Gold Race, het is een veelbesproken item in de wielerwereld. Vorig jaar werd na een sprint à deux Benoît Cosnefroy uitgeroepen als winnaar, maar even later werd dat gecorrigeerd. Niet Cosnefroy, maar Michal Kwiatkowski kwam als eerste over de streep. Een jaar eerder kregen we pas na ellenlange minuten een winnaar uitgeroepen. Wout van Aert won toen met het kleinste verschil voor Tom Pidock.

Organisator Van Vliet vertelde er het volgende over in de WielerFlits Podcast: “We hebben nu een partner die ook de fotofinishes doet voor de Tour de France. Daarnaast hebben we dit jaar ook de beste juryleden die er zijn te vinden in Nederland.”

Beluister het volledige verhaal in de WielerFlits Podcast met WielerFlits-verslaggevers Raymond Kerckhoffs en Maxim Horssels.

Deze aflevering van de WielerFlits Podcast wordt mede-mogelijk gemaakt door Sanidirect, trotse partner van de Amstel Gold Race Toertocht. Rij bij de finish jouw fiets door de Sanidirect Bike Wash en Chasse Patate geeft je fiets een verdiende douchebeurt! Klaar in 3 minuten én helemaal gratis.