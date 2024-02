vrijdag 9 februari 2024 om 14:26

Na twee pechjaren wil Nils Eekhoff scoren in het voorjaar: “Dit is voor mij dé klassieker!”

Interview Afgelopen winter verlengde Nils Eekhoff tot 2026 bij zijn ploeg dsm-firmenich PostNL. De 25-jarige Nederlander kende twee teleurstellende jaren, maar kijkt positief vooruit: “Ik heb veel geleerd de afgelopen jaren en dat ga ik meenemen naar dit voorjaar.”

Afgelopen winter zette Nils Eekhoff zijn handtekening onder een nieuw contract bij dsm-firmenich PostNL. Hij blijft daarmee tot 2026 verbonden aan het team, waar hij in 2020 de overstap maakte naar de hoofdmacht. Voor de buitenstaander werd dit nieuws begin 2024 pas bekend. Toch had Eekhoff al snel besloten door te willen gaan bij de ploeg van Iwan Spekenbrink. “Het is natuurlijk altijd een overweging, maar ik was er vrij snel uit”, zegt hij.

Eekhoff startte het afgelopen voorjaar in veel Vlaamse voorjaarsklassiekers. Ook in 2024 staat dit voor de Nederlander op het programma. “Voor mij persoonlijk ligt de focus op het behalen van resultaten in de voorjaarsklassiekers”, geeft hij aan. Eekhoff kende de afgelopen jaren veel pech tijdens het Vlaamse eendagswerk. Het grootste gedeelte van het voorjaar van 2022 mistte hij door een zware hersenschudding.

Ook speelde een ziekte van zijn moeder een grote rol in het leven van de renner. “Dat heeft eigenlijk nog doorgewerkt tot het voorjaar van 2023, waardoor ik niet optimaal kon trainen en nooit mijn niveau kon halen”, geeft hij toe. Eekhoff hoopt dit voorjaar te kunnen koersen zonder (materiaal)pech. “Ik kijk er enorm naar uit, ik heb veel geleerd de afgelopen jaren en dat ga ik meenemen naar dit voorjaar.”

Eekhoff is zich bewust van het feit dat het rijden van een goede uitslag bij de voorjaarsklassiekers niet eenvoudig is met de huidige generatie toprenners. “Het is belangrijk om als team mee te gaan koersen in de pre-finales om zo door te stromen naar de finales en resultaten te behalen.” De favoriete eendagskoers van de man uit Rijsenhout is zonder twijfel Parijs-Roubaix. “Dat is dé voorjaarsklassieker”, aldus Eekhoff. Al geeft de Nederlander aan ook reikhalzend uit te kijken naar de andere klassiekers, waaronder Le Samyn.

Belangrijk onderdeel sprinttrein

Naast de klassiekers ambieert Nils Eekhoff ook belangrijk werk te verrichten tijdens sprintkoersen. De 25-jarige renner uit Rijsenhout wordt de laatste of voorlaatste man in de sprinttrein van de ploeg. “Ik hou van die rol en denk dat daar mijn krachten liggen”, aldus de lead-out-man. De sprinttrein is volgens hem een stuk sterker geworden. “Naast Fabio Jakobsen zijn er nog meer goede renners voor de trein gehaald. Het is een goede mix van jong talent en ervaring.” De komst van een topsprinter als Fabio Jakobsen geeft Eekhoff en zijn ploegmaten spirit. “Het is een man die al bewezen heeft te kunnen winnen, dat willen we doorzetten met zijn allen”, zegt hij.

Normaalgesproken rijdt de Noord-Hollander ‘gewoon’ de Tour de France in 2024. Verder gaan we Eekhoff dus veel zien in de voorjaarsklassiekers en maakt hij zijn opwachting in Parijs-Nice. De hardrijder reed dit jaar al de AlUla Tour, waarin hij ploeggenoot Casper van Uden naar een etappeoverwinning loodste en zelf knap derde werd bij een zware aankomst. Aankomende zaterdag start Eekhoff in de Figueira Champions Classic.