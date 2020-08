Na twee keer uitstel mikt Heistse Pijl nu op 12 of 19 september donderdag 6 augustus 2020 om 07:21

Gaat het de Heistse Pijl toch nog lukken om dit jaar een wedstrijd te organiseren? Door de uitbraak van het coronavirus moest de koers al twee keer worden uitgesteld. De organisatie mikt nu op 12 of 19 september.

Vanwege de coronamaatregelen kon door de oorspronkelijke datum van 22 juni al snel een streep gezet worden. Ook de tweede datum; 1 augustus bleek niet haalbaar. Op 12 of 19 september wordt een nieuwe poging gewaagd, meldt Het Nieuwsblad.

“Ook 19 september is een mogelijkheid, zolang we maar kunnen organiseren. Beide data vallen tijdens de Tour. Maar ook voor de renners die niet de Tour rijden, moet er een mooi koersprogramma voorhanden zijn. Wij hopen dat te kunnen bieden”, zegt organisator Jef Van Den Bosch tegen de krant.

“Als we mogen, staan we klaar. We hebben de voorbije maanden al zoveel maatregelen genomen dat we het gros ervan kunnen hergebruiken. We zullen de komende weken gesprekken voeren met de stad en de andere autoriteiten om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.”

