Lokale overheid zet streep door Heistse Pijl dinsdag 28 juli 2020 om 15:54

De Heistse Pijl kan zaterdag niet doorgaan. Het lokale bestuur heeft vanwege de strenge coronamaatregelen in Antwerpen een streep gezet door de Vlaamse eendaagse. De organisatie maakte gisteren nog bekend de koers achter gesloten deuren te willen organiseren.

Door organisatie hoopte door de wedstrijd ‘coronaproof’ te organiseren alsnog op goedkeuring van de lokale autoriteiten. Die toestemming is er niet gekomen. De wedstrijd wordt mogelijk verplaatst naar later in het jaar.

Onder andere Alvaro José Hodeg, Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen waren van plan om in Heist-op-den-Berg het wielerseizoen te herstarten.