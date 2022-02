Na Asgreen test ook Ballerini vlak voor La Provence positief op corona

Davide Ballerini heeft positief getest op het coronavirus en kan daardoor niet van start in de Tour de La Provence. De Italiaan is, na Kasper Asgreen, al de tweede renner van Quick-Step-Alpha Vinyl die de Franse rittenkoers moet laten schieten om die reden.

Maandag testte Asgreen reeds positief op het coronavirus. Als gevolg daarvan trof Quick-Step-Alpha Vinyl maatregelen. “Uit ons interne testprotocol kwam een positieve coronatest van Davide Ballerini aan het licht”, laat het Belgische team weten over de winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad 2021. “Als gevolg daarvan zal de ploeg met vijf renners starten in de Tour de La Provence.”

Dit houdt in dat Julian Alaphilippe, Dries Devenyns, Pieter Serry, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke de enige vijf renners van Quick-Step-Alpha Vinyl zijn. De ronde gaat donderdag van start en eindigt zondag.

Ook Arkéa-Samsic maakte woensdag melding van een afmelding vanwege een coronageval. Romain Hardy mist daardoor de Tour de La Provence.

Following the internal testing protocol, @ballero_94 returned a positive result for Covid-19.

As consequence, the team will start @TourProvenceOFF tomorrow with five riders.

We wish Davide a speedy recovery!

Photo: @GettySport pic.twitter.com/xHHqgtdaUW

— Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) February 9, 2022