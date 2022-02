Corona houdt Kasper Asgreen uit Tour de La Provence

Kasper Asgreen zal donderdag toch niet aan de start verschijnen van de Tour de La Provence. De Deense klassiekerspecialist van Quick-Step-Alpha Vinyl heeft positief getest op het coronavirus. Zijn Belgische werkgever roept geen vervanger op en begint met zes renners aan de Franse rittenkoers.

De 26-jarige Asgreen moet zijn seizoensstart dus uitstellen. De Deen, vorig jaar winnaar van de E3 Saxo Bank Classic en de Ronde van Vlaanderen, zal normaal gesproken meedoen aan het Vlaamse Openingsweekend. Het is echter onduidelijk of zijn coronabesmetting nu roet in het eten gooit met oog op de eerste voorjaarsklassiekers.

De Deen richt zich dit jaar opnieuw op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, zijn hoofddoelen in het voorjaar. Asgreen zal dit jaar ook voor het eerst zijn kans wagen in de Amstel Gold Race.

De selectie van Quick-Step Alpha Vinyl Team voor de Tour de La Provence (10-13 februari) telt nu nog zes renners: Julian Alaphilippe, Davide Ballerini, Dries Devenyns, Pieter Serry, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke.