Voorbeschouwing: Tour de La Provence 2022

De volgende Franse etappekoers vroeg in het seizoen is de Tour de La Provence (2.Pro). De ronde start donderdag met een proloog in Berre-l’Étang en eindigt zondag met een aankomst bergop op de Montagne de Lure, ook wel het kleine broertje van de Mont Ventoux genoemd. WielerFlits blikt vooruit op het parcours en de favorieten!

Historie

Anders dan de Ster van Bessèges en de Tour des Alpes Maritimes et du Var, die ook deze maand in Zuid-Frankrijk worden verreden, heeft de Tour de La Provence geen lange historie. De ronde, in het leven geroepen door de krant La Provence, staat namelijk pas sinds 2016 op de kalender. De wedstrijd was in de beginjaren een 2.1-koers en werd in het eerste jaar gewonnen door de Franse publiekslieveling Thomas Voeckler. De rasaanvaller was intussen 36 jaar en had zijn beste jaren al achter de rug, maar kon toch nog een mooie zege aan zijn fraaie erelijst toevoegen.

Een jaar later zorgde Rohan Dennis voor de eerste buitenlandse eindoverwinning. In 2018 werd de ronde met een proloog uitgebreid naar vier dagen. Alexandre Geniez won op de openingsdag en kon zijn voorsprong in de dagen daarna vasthouden. In 2019 introduceerde de koersorganisatie een leiderstrui in de kleuren van de vroegere profploeg La Vie Claire, een eerbetoon aan voormalig ploegleider Bernard Tapie voor zijn hulp bij de wedstrijd. Gorka Izagirre werd na vier etappes als eindwinnaar gehuldigd in de bijzondere trui.

In 2020 werd de koers opgeschaald naar een 2.Pro-wedstrijd en nam de organisatie de iconische Mont Ventoux als aankomst op in de route. Nairo Quintana bleef de rest van het peloton de baas op de Kale Berg en verzekerde zich van de winst in het algemeen klassement. Vorig jaar bleek de Ventoux opnieuw beslissend en deze keer legde Iván Sosa hier de basis voor de eindzege. Sosa is voorlopig de laatste winnaar van de kleurrijke Mondriaan-trui, want voor de komende editie koos de organisatie voor een sober ontwerp vanwege het overlijden van Tapie afgelopen oktober.

Alle winnaars Tour de La Provence

2021: Iván Ramiro Sosa

2020: Nairo Quintana

2019: Gorka Izagirre

2018: Alexandre Geniez

2017: Rohan Dennis

2016: Thomas Voeckler

Vorig jaar

De Tour de La Provence bestond vorig jaar uit twee serieuze etappes, een aankomst bergop op de Mont Ventoux en een rit voor de sprinters. Voor Davide Ballerini kon de Tour de La Provence niet beter beginnen. De Italiaan versloeg met een fraaie jump Arnaud Démare in Six-Fours-les-Plages en was een dag later, deze keer in de kleurrijke leiderstrui, ook de beste op de oplopende aankomst in Manosque. Na een lange sprint bleef hij zijn landgenoot Giulio Ciccone net voor op de streep.

Op de derde dag lag de finish bij Chalet Reynard, het skistation op de Mont Ventoux, en was het aan de klimmers. INEOS Grenadiers dunde op de slotklim het peloton flink uit en met nog vier kilometer te rijden, viel Iván Sosa aan. De Colombiaan werd niet meer teruggehaald en won de etappe. De slotrit werd een prooi voor Phil Bauhaus. De Duitser bleef Davide Ballerini en Nacer Bouhanni net voor in Salon-de-Provence. Sosa kwam niet meer in de problemen en stelde zijn eindoverwinning veilig.

De eerste twee etappezeges waren voor Davide Ballerini - foto: Cor Vos Iván Sosa won op de Mont Ventoux en legde beslag op de eindzege - foto: Cor Vos

Eindklassement Tour de La Provence 2021

1. Iván Ramiro Sosa (INEOS Grenadiers)

2. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) op 18s

3. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) op 19s

4. Wout Poels (Bahrain Victorious) op 39s

5. Patrick Konrad (BORA-hansgrohe) op 57s

Parcours

Donderdag 10 februari, proloog: Berre-l’Étang – Berre-l’Étang (7,1 km)

De zevende editie van de Tour de La Provence begint op donderdag met een proloog in Berre l’Étang, een plaats met 14.000 inwoners aan het binnenmeer Étang de Berre. Vanaf de start aan de jachthaven gaat de route via het centrum eerst in oostelijke richting. Onderweg liggen nogal wat rotondes en andere verkeersobstakels, maar verder gaat de tijdrit voornamelijk over rechte, vlakke wegen. Na twee kilometer verlaten de renners de bebouwde kom en rijden zij een heel stuk dicht langs de oevers van het meer waar volle bak kan worden gereden. Als ze bijna vier kilometer hebben afgelegd, komen ze aan bij een rotonde die helemaal moet worden genomen.

De weg gaat dan terug naar Berre l’Étang. De route gaat niet weer door het stadscentrum, maar via de promenade naar de finish aan de jachthaven waar na 7,1 kilometer de tijden worden opgenomen. De rit tegen-de-klok is hier en daar licht oplopend wat totaal voor 28 meter hoogteverschil zorgt, maar verder is het een parcours voor echte hardrijders.

Start: 15.15 uur (eerste renner)

Finish: 16.43 uur (laatste renner)

Vrijdag 11 februari, etappe 1: Istres – Les Saintes-Maries de la Mer (151,8 km)

Vrijdag gaat de wedstrijd verder met de rit-in-lijn over 151,8 kilometer van Istres, aan de westelijke oevers van het Étang de Berre, naar de populaire badplaats Les Saintes Maries de la Mer aan de Middellandse Zee. Op papier is het een etappe voor de sprinters, want het parcours is nagenoeg vlak. De route gaat eerst in noordelijke richting naar de Col de la Vayède (2,34 km aan 3,7%), waar de eerste bergpunten zijn te verdienen. Via de historische stad Arles koersen de renners door de Rhône-delta en de Camargue naar het finale-circuit. Na 104 kilometer wordt de finishlijn voor de eerste keer doorkruist. Daarna volgen nog twee ronden van bijna 24 kilometer tot de definitieve aankomst.

De ploegen kunnen maar beter de windrichting goed in de gaten houden, want aan de uiteinden van de rivier de Rhône en de open vlakten op de Camargue kan de wedstrijd onder de juiste omstandigheden zomaar op de kant worden gezet. Twee jaar geleden won Nacer Bouhanni een massasprint in Les Saintes Maries de la Mer, voor Jakub Mareczko en Giacomo Nizzolo.

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 15.32 en 16.09 uur

Zaterdag 12 februari, etappe 2: Arles – Manosque (180,5 km)

Zaterdag wacht de renners een serieuze etappe. Vanuit Arles in het Rhône-dal gaan de renners in oostelijke richting en moeten zij in de Alpilles gelijk al klimmen. Het is een voorbode voor de rest van deze rit. Over geaccidenteerde wegen en door het dal van de Durance gaat de koers naar de Luberon, waar de Côte de Lauris (1,3 km aan 4,2%) de eerste gecatalogiseerde klim van de dag is. Na 116 kilometer staat aankomstplaats Manosque voor een eerste keer in het routeboek, maar de middeleeuwse stad is dan nog maar het uitgangspunt voor het zwaarste deel van deze rit. Van daaruit moet namelijk eerst de Col de la Mort D’Imbert (5 km aan 3,6%) worden beklommen.

Het blijft dan op en af gaan op weg naar de Col de l’Aire Dei Masco (6,3 km aan 4,6%). Na de afdaling gaat het lastig tot aan de finish in Manosque. Het is aanbevolen om de aankomst te bestuderen, om niet voor verrassingen te komen staan: in het routeboek staan bij de laatste vijf kilometer niet minder dan acht driehoekige verkeersborden die wijzen op mogelijke gevaren op de weg. Als alle gevaarlijke punten omzeild zijn, ligt de streep na 180,5 kilometer op een oplopende weg. Een jaar geleden won Davide Ballerini in Manosque de sprint van een grote groep, voor Giulio Ciccone en Alex Aranburu.

Start: 11.30 uur

Finish: tussen 16.01 en 16.29 uur

Zondag 13 februari, etappe 3: Manosque – Montagne de Lure (166,1 km)

De organisatie heeft de zwaarste etappe voor het laatst bewaard. Met 3251 meter hoogteverschil en een aankomst bergop op de Montagne de Lure belooft het slotstuk van deze zevende Tour de La Provence een spektakel te worden. De rit begint in Manosque en nog in de neutralisatie begint de weg al omhoog te lopen. De koers steekt de Luberon over naar een plaatselijke ronde van 60 kilometer via Forcalquier en Saint-Étienne-les-Orgues over de Col de Buire (6 km aan 3,7%), die twee keer volledig moet worden afgelegd. Als de renners voor de derde keer aankomen in Saint-Étienne-les-Orgues, gaan zij niet weer linksaf richting de Col de Buire maar rechtdoor naar de klim van de Montagne de Lure (13,4 km aan 6,74%).

Deze klim ligt ten oosten van de Mont Ventoux en wordt dan ook wel het kleine broertje van de Kale Berg genoemd. Bovendien lijken beide bergen op elkaar: onderaan veel groen en bebossing en de top kleurt wit door de kalksteen. In de eerste acht kilometer schommelt de hellingsgraad tussen de 5 en 7,5%, daarna zakken de percentages niet meer onder de 7% en zijn er uitschieters tot 10% bij. De Montagne de Lure werd al tweemaal opgenomen als aankomstplaats in het parcours van Parijs-Nice. In 2009 reed Alberto Contador er iedereen op een hoop en in 2013 was Richie Porte de sterkste. Ook nu mogen we de toppers op het voorste plan verwachten.

Start: 11.30 uur

Finish: tussen 15.49 en 16.16 uur

Favorieten

Iván Ramiro Sosa wist een jaar geleden het spel in de Tour de La Provence samen met zijn ploeg- en landgenoot Egan Bernal perfect uit te spelen. De Colombiaanse klimmer mag deze week gaan proberen zijn titel te verdedigen. Hij doet dat echter niet in de kleuren van INEOS Grenadiers waar hij deze winter de deur achter zich dichttrok, maar in de blauwe trui van Movistar. Daar heeft men hoge verwachtingen van de 24-jarige renner die zich in mei mag gaan bewijzen als kopman in de Giro d’Italia.

Sosa kwam in het nieuwe wielerjaar al in actie tijdens de Mallorca Challenge, waar hij een aandeel had in de overwinning van Alejandro Valverde in de Trofeo Pollença-Andratx. Zelf kwam hij in die wedstrijd als elfde over de streep. Voor de Colombiaan is de vierdaagse Franse ronde een mooie kans om zich te testen in aanloop naar de Giro. Als de vorm in orde is, is het een klimmer die met de beste renners mee omhoog komt. Naar de aankomst bergop op de laatste dag zal hij dan ook vooral uitkijken.

Julian Alaphilippe trapt net als een jaar geleden zijn seizoen af met de Tour de La Provence. Dat hij na de winter meteen op punt kan staan, bewees hij wel met de derde plaats in de etappe naar de Mont Ventoux en de tweede plek in het eindklassement. Met een goede proloog en een sterk optreden in de slotetappe met aankomst bergop op Montagne de Lure, moet de wereldkampioen weer kort kunnen eindigen. Met Ilan Van Wilder, Dries Devenyns, Pieter Serry en Louis Vervaeke heeft hij een aantal goede klimmers in de ploeg.

Oorspronkelijk zou Egan Bernal aan de start verschijnen, maar de nummer drie van de afgelopen editie is voorlopig uitgeschakeld na een ongeval tijdens een training. INEOS Grenadiers heeft met Richard Carapaz echter een renner van hoge kwaliteit aan het vertrek. Als de Ecuadoraan genoeg is hersteld van zijn val in de Ster van Bessèges, is hij een van de grootste kanshebbers voor winst in het algemeen klassement. Met Eddie Dunbar en Ethan Hayter heeft de Britse ploeg nog meer interessante troeven in de vierdaagse ronde.

Nairo Quintana weet wat het is om te winnen in de Tour de La Provence. Twee jaar geleden won hij de bergetappe naar de Mont Ventoux en legde daarmee het firmament voor de eindzege. Het nieuwe wielerjaar begint voor de klimmer van Arkéa Samsic in Zuid-Frankrijk. In aanloop naar het seizoen had hij het coronavirus onder de leden, maar inmiddels is hij helemaal hersteld en hoopt hij een rol van betekenis te spelen in het klassement. Quintana zal vooral de slotetappe met rood hebben omcirkeld.

Aurélien Paret-Peintre is een interessante naam in de ploeg van AG2R Citroën. Bij zijn enige twee deelnames in 2020 en 2021 eindigde de Franse renner achtereenvolgens elfde en twaalfde. In de aanloop naar het nieuwe wielerjaar wekte ploegmanager Vincent Lavenu alvast voorzichtig enkele verwachtingen rond Paret-Peintre voor het rijden van klassementen. Wel is het afwachten hoe de winnaar van de GP La Marseillaise van 2021 is hersteld van zijn val in de Mallorca Challenge, waar hij een ribbreuk aan overhield.

Trek-Segafredo stelt een sterke ploeg van klimmers op, met Giulio Ciccone als voornaamste troef voor het klassement. De Italiaan gaat voor het tweede jaar op rij van start in de vierdaagse ronde, waar hij vorig jaar op de oplopende aankomst in Manosque net naast de etappezege greep, in de rit naar de Mont Ventoux zesde werd en in het algemeen klassement elfde eindigde. Hij begon het nieuwe seizoen in de Ronde van Valencia, waar hij naar de achtste plek reed. Hij krijgt onder meer Gianluca Brambilla, Mattias Skjelmose Jensen en Antwan Tolhoek aan zijn zijde.

Michael Storer, vorig seizoen eindwinnaar in de Tour de l’Ain en tweevoudig etappewinnaar in de Vuelta a España, maakt zijn debuut voor Groupama-FDJ en kan zomaar voor een mooi resultaat gaan rijden. Harm Vanhoucke, in 2021 tweede in de Tour de l’Ain, is op papier de beste klimmer bij Lotto Soudal. Hij koerste dit seizoen al in de Challenge Mallorca. Ook is het uitkijken naar de verrichtingen van Pierre Latour. De Franse renner, zowel een degelijke tijdrijder als klimmer, greep afgelopen weekend net naast het podium in de Ster van Bessèges.

Sprinters

Wanneer we de proloog en de aankomst bergop op Montagne de Lure wegstrepen, blijven nog twee kansen over voor de snelle mannen. De finish in Les Saintes-Maries de la Mer is een echte kans voor pure sprinters, de oplopende finale in Manosque is specifieker. Davide Ballerini was vorig jaar dé finisseur van de ronde met twee etappezeges, onder andere in Manosque, en een tweede plek in de slotrit. Dit jaar mag de Italiaan proberen op herhaling te gaan. In de Saudi Tour was hij al een keer achtste, tiende en derde.

Een belangrijke kanshebber voor de zege in Manosque is Ethan Hayter. De jonge Brit van INEOS Grenadiers maakte afgelopen jaar veel indruk, onder meer op de lastige aankomsten in de Tour of Britain. Andere snelle mannen aan de start zijn Luca Mozzato (B&B Hotels), Andrea Vendrame (AG2R Citroën), John Degenkolb, Nikias Arndt (DSM) en Rudy Barbier (Israel-Premier Tech).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Julian Alaphilippe

*** Richard Carapaz, Nairo Quintana

** Iván Ramiro Sosa, Giulio Ciccone, Aurélien Paret-Peintre

* Ethan Hayter, Pierre Latour, Michael Storer, Harm Vanhoucke

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

De Tour de La Provence begint zonnig aan een temperatuur van 14 ℃. Naarmate de wedstrijd vordert, stijgt de kans op bewolking en neerslag en neemt de temperatuur enkele graden af. De koers is dagelijks rechtstreeks te zien via Eurosport en GCN.